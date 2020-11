L'ADDIO

«Quando vinceva gli erano tutti vicini, ma è morto da solo. Siamo tutti colpevoli di ciò che è successo». Queste parole - che Maradona usò per commentare la morte di Marco Pantani - si applicano ora anche alla sua parabola, conclusasi in solitudine anche se mitigata dalla folla (e dalla follia) dell'ultimo saluto. Con il passare delle ore diviene più chiaro cos'è successo nella casa di Tigre. «Insufficienza cardiaca acuta generata da edema polmonare», rivelano i risultati preliminari dell'autopsia a cui hanno assistito sei professionisti, fra cui un perito nominato dalla famiglia. Il decesso, com'è noto, è stato constatato alle 12 del 25 novembre, ma dalle ricostruzioni emerge un buco di 12 ore in cui il campione argentino non è stato sorvegliato da nessuno, nonostante in casa ci fossero il nipote Johny Esposito, l'ultimo a vederlo vivo alle 23 del giorno prima, il suo assistente, un addetto alla sicurezza, un'infermiera e una cuoca. Alle 11:30 sono arrivati lo psicologo e la psichiatra, ma a quel punto era già tardi per un tentativo di rianimazione. «È inspiegabile che nessuno del personale medico l'abbia accudito per 12 ore. E l'ambulanza ci ha messo più di mezz'ora ad arrivare, è stata un'idiozia criminale», ha scritto sui social il suo avvocato Matias Morla. Una figura molto discussa nel clan del Diez (il Dieci), tanto che durante la veglia è stato più volte offeso fra gli applausi dei presenti. La morte di Maradona avvenuta per cause naturali durante il sonno si sarebbe però trascinata per anni nel mistero se i medici non avessero consigliato alla famiglia, appena certificata la morte, di chiamare la polizia. Davanti al «Perché?» dell'ex moglie Claudia, i medici avrebbero risposto: «È morto da solo e bisogna capirne il motivo», come rivela La Nacion. È stata altrettanto confusionaria la veglia organizzata in onore del campione.

SELFIE CON IL MORTO

La scelta, dopo varie opzioni, è ricaduta sulla Casa Rosada, la sede della Presidenza della Repubblica posizionata al fondo di Plaza de Mayo. Fin dall'inizio si era compreso che sarebbe stato difficile far rispettare le regole minime. La prima, il distanziamento sociale, è saltata immediatamente. Ciò nonostante l'Argentina sia uno dei pochi paesi del Sud America che, pur avendo effettuato il lockdown, non ha registrato un rallentamento dei contagi e conta 38.000 decessi per Covid-19. Anche la seconda regola il rispetto della salma e della sede istituzionale è stata trasgredita senza troppe sorprese. Almeno tre persone si sono scattate un selfie con il corpo di Diego facendo poi circolare l'immagine su internet. E non è stato nemmeno possibile impedire che l'immagine della Casa Rosada non fosse macchiata dalla presenza di personaggi discutibili come Rafa Di Zeo, capo ultras pluripregiudicato, ricevuto perfino alla cerimonia intima. La terza regola - ovvero il decoro e l'ordine pubblico è venuta meno nel momento in cui si è cominciato a impedire l'afflusso alla camera ardente. È iniziato il lancio di oggetti, seguito da scontri con le forze dell'ordine e l'assalto all'ingresso. La polizia ha risposto con idranti, cariche e proiettili di gomma. In un primo momento si è dunque deciso di estendere l'orario di apertura della camera ardente, ma davanti a nuovi disordini, e dopo una riunione a cui hanno partecipato anche i vertici del Governo, si è preferito concentrarsi sul percorso verso il cimitero privato di Bella Vista, a circa 35 km dalla Capitale, dove già riposano i genitori de El Pibe de Oro.

L'OMAGGIO DEL NAPOLI

All'ultimo saluto era presente anche il Napoli tramite una maglietta deposta sulla bara insieme a quelle della nazionale argentina, del Boca, dell'Argentinos Juniors e con il celebre fazzoletto delle Madri di Plaza de Mayo. Napoli, inoltre, gli ha reso omaggio indossando la sua numero 10 all'ingresso in campo ieri sera per la gara di Europa League contro il Rijeka (una delle ultime allo stadio San Paolo, che diventerà stadio Diego Armando Maradona) e tramite una veglia parallela tenutasi fuori dall'impianto, dove i tifosi si sono consolati fra cori, striscioni, fumogeni e dediche in ricordo dell'idolo azzurro.

Alfredo Spalla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA