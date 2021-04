Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ADDIOLONDRA Il duca d'Edimburgo aveva idee chiare sul suo funerale: niente cerimonia di stato, un commiato semplice in forma ridotta, con il feretro trasportato su una Land Rover trasformata, sotto la sua supervisione qualche anno fa, in carro funebre per l'occasione. Ed è proprio così che sarà la cerimonia che si terrà sabato 17 aprile alle 3 del pomeriggio alla presenza di sole trenta persone, come previsto dalle regole per la...