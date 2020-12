L'ADDIO

La serie A Paolo Rossi su tutti i campi con diverse iniziative: lutto al braccio e minuto di raccoglimento, alla fine del quale sarà diffuso un audio storico che ricorderà le gesta dell'eroe Mundial, con la telecronaca epica di Nando Martellini della finale Italia-Germania. Sui maxischermi scorreranno le immagini di Paolo Rossi, una virtualizzata anche nel cerchio di centrocampo in un tributo corale che unirà tutta l'Italia del pallone. Il primo omaggio è stato ieri sera a Reggio Emilia nell'anticipo dell'undicesima giornata tra Sassuolo e Benevento. Momenti di forte commozione al Mapei Stadium quando si è sentita dagli altoparlanti l'inconfondibile voce del telecronista Rai, Nando Martellini gridare campioni del mondo.

Questa mattina il commiato a Vicenza, con il rito funebre celebrato nel Duomo cittadino alle 10,30. Le esequie saranno trasmesse da Rai 2 e da Sky Sport 1, collegate in diretta dalle 10 alle 12. E ieri sera i tifosi della curva sud, quella degli ultras biancorossi, hanno organizzato una fiaccolata silenziosa che ha accompagnato lungo Viale dello Stadio il feretro di Pablito. In città sono comparsi decine di cartelli e striscioni con la scritta Rossi gol, esposti alle finestre e sui terrazzi. Uniniziativa lanciata attraverso i social da alcuni tifosi e legata al ricordo di un vecchio striscione che comparve allo stadio Menti già dalla stagione 1976-1977, in serie B, quando Rossi, allora quasi sconosciuto, iniziò a segnare a ripetizione, garantendo al termine di quellanno la promozione in A.

Oltre che a Vicenza è stato proclamato il lutto cittadino a Prato, che ha dato i natali a Rossi. Perugia ha invece deciso si salutare il campione illuminando di rosso due monumenti-simbolo della città, la Torre degli Sciri e la Fontana Maggiore.

