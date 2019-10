L'addio dal buio del tir: «Mamma, muoio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAMILANO L'ultimo pensiero è stato per sua madre. Un messaggio quando in Vietnam erano le 4.28 del mattina e nel container trappola la mancanza d'ossigeno faceva boccheggiare. «Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all'estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare». Pham Thi Tra My aveva 26 anni ed era vietnamita. Ha mandato il suo straziante addio alla famiglia, firmandolo con un cuoricino, due ore prima che il tir arrivasse al terminal di Purfleet, in Inghilterra, a bordo di una nave imbarcata...