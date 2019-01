L'addio al re dei wafer: «Loacker era la sua vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSAROMA «Veniamo giù dai monti, dai monti del Tirolo, cantiamo tutti in coro, Loacker, che bontà». Qualunque bambino italiano cresciuto tra gli anni'80 e i '90 è in grado di canticchiare questo motivetto con il ritmo e l'intonazione giusta. Quello che però probabilmente non sa, è che quelle poche note che hanno rallegrato merende e colazioni di intere generazioni di piccoli italiani, le si devono ad Armin Loacker.UNA STORIA FORTUNATAIl re dei wafer, come era soprannominato da sempre, che si è spento ieri a Bolzano all'età di...