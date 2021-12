IL RITRATTO

Un combattente nato, un gigante dei diritti, un uomo di pace. Praticamente un mito. Il cuore generoso dell'arcivescovo nero del Sudafrica, Desmond Tutu chiamato familiarmente Arch - ha cessato di battere ieri, all'età di 90 anni, lasciando dietro di sé una lunga sequela di battaglie epiche. A cominciare da quella contro l'apartheid a fianco del suo amico Nelson Mandela. La Table Mountain che sovrasta Cape Town resterà illuminata di viola fino al giorno del suo funerale.

Il mondo piange una icona e stavolta le lacrime non sono di facciata. La regina Elisabetta, Clinton, Macron, Boris Johnson, Obama, l'arcivescovo di Canterbury, il Dalai Lama, il Papa, schiere di politici di mezzo mondo lo hanno ricordato. Il fatto è che Tutu ha saputo guardare lontano, senza mai arretrare, pungolando soprattutto gli ignavi, a qualunque latitudine fossero. Diceva che le persone che non prendono mai posizione finiscono per appoggiare i soprusi.

È così che ha iniziato a tuonare contro il regime separatista disegnando, assieme a Mandela, il Sudafrica moderno. Fu lui a guidare la Commissione verità, una volta finito l'apartheid nel 1994, traghettando pacificamente un paese lacerato da decenni. Finita la presidenza Mandela, nel 1999, Tutu non ha risparmiato critiche ai suoi successori, prima Thabo Mbeki e poi Zuma. Il futuro multirazziale delle società (non solo di quelle africane) lo aveva messo bene a fuoco. E' stato lui a usare per primo lo slogan della rainbow nation, il paese arcobaleno.

L'IMPEGNO PER IL CLIMA

È stato anche uno dei primi leader religiosi, oltre vent'anni fa, ad aderire convinto alla campagna sul cambiamento climatico, consapevole che il riscaldamento terrestre stava già facendo parecchi danni in Africa, provocando i primi migranti climatici, gente obbligata dalla desertificazione a fare fagotto e trasferirsi senza nulla. Trascinatore di folle, la sua voce faceva tremare i potenti. Era piccolo di statura ma diventava gigantesco quando proiettava la sua ombra all'esterno.

Desmond Tutu non ha mai taciuto di fronte alle discriminazioni. Memorabile fu lo scontro con il presidente dell'Uganda, Museveni, al quale chiese di non promulgare la legge anti-gay che prevedeva l'ergastolo per i recidivi omosessuali: legiferare contro l'amore tra adulti consenzienti evoca il nazismo e l'apartheid, urlò, aggiungendo: «Non esiste alcuna dimostrazione scientifica che giustifichi i pregiudizi e la discriminazione e neanche alcuna giustificazione morale: la Germania nazista come il Sudafrica ne sono un esempio».

Ha lavorato sodo assieme a Mandela per trasformare il suo paese, perennemente sull'orlo di una guerra, in una nazione unita. Voleva che il Sudafrica da bruco ripugnante diventasse una bella farfalla. Parlava con passione nelle baraccopoli ma pure all'Onu, con lo stesso trasporto. Ha fatto di tutto per sensibilizzare il mondo sul massacro dei bambini durante la guerra in Siria. Assieme a Kofi Annan è volato a Teheran in una sorta di missione degli elders', gli anziani, per convincere gli Ayatollah ad abbandonare il sentiero del nucleare, poi con tutte le forze ha chiesto di non lasciare impuniti il premier britannico Blair e il presidente Usa Bush. Voleva fossero processati all'Aja per i crimini di guerra, entrambi avevano mentito spudoratamente sulle armi di distruzione di massa in Iraq.

Si è persino arrabbiato platealmente con Papa Francesco quando si rifiutò di incontrare il Dalai Lama a Roma, durante un summit dei premi Nobel per la pace. «Sono rattristato e sconvolto che il Papa abbia ceduto alle pressioni di Pechino» disse. Il Dalai Lama, ieri, in un messaggio carico di pathos ha voluto ricordare «un grande uomo che ha vissuto una vita piena di significato, completamente dedito al servizio dei fratelli e delle sorelle. La nostra amicizia e il nostro legame spirituale erano qualcosa di cui facevamo tesoro».

IL NOBEL NEL 1984

Il Nobel per la Pace gli fu consegnato a Stoccolma nel 1984. Chi lo avrebbe detto che quel bambino malaticcio, nato nel 1931 a Klerksdorp, una cittadina agricola a 160 chilometri da Johannesburg, figlio un insegnante e di una domestica, sarebbe diventato una icona globale. Prima di divenire prete anglicano è stato insegnante, studiando a Londra.

Negli anni Settanta la sua figura è emersa assumendo una posizione chiave nella lotta di liberazione. L'ultima battaglia pubblica è stata per la vaccinazione, unico strumento per uscire dalla pandemia, ha detto. Il suo testamento spirituale è racchiuso in un libro intitolato: «Non c'è futuro senza perdono» dove traccia un sentiero applicabile a ogni situazione di conflitto: «la semplice verità è che tutti commettiamo degli errori e tutti abbiamo bisogno di essere perdonati».

Franca Giansoldati

