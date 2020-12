LA SENTENZA

VENEZIA È legittimo l'affidamento a gestori interamente pubblici del Sistema acquedottistico del Veneto centrale (Savec). L'ha stabilito il Tar di Venezia, rigettando il ricorso presentato da AcegasApsAmga e quindi dal gruppo Hera contro la Regione, nonché nei confronti di Veneto Acque, oltre che di Acquevenete, Veritas ed Etra. Al centro del contenzioso c'era la grande condotta di interconnessione tra le diverse reti idriche, che si snoda attraverso le province di Vicenza, Padova, Venezia e Rovigo, pensata ancora trent'anni fa per portare l'acqua potabile di risorgiva, di ottima qualità, dalla zona pedemontana alla bassa e siccitosa pianura: un servizio che, anche secondo i giudici amministrativi, non deve finire in mano privata.

LA DELIBERA

Nel mirino del colosso c'era la delibera con cui un anno fa la giunta Zaia aveva aggiornato la convenzione del 1990 con Veneto Acque, società della Regione, riguardante la progettazione, la realizzazione e la gestione (fino al 2055) del Savec. Inizialmente la controllata doveva operare come un grossista, che vende l'acqua percependo il pagamento di una tariffa. «Ma successivamente spiega l'avvocato Emilio Caucci dello studio legale BM&A di Treviso, che ha coordinato la difesa di Veneto Acque la disciplina tariffaria del servizio idrico integrato, introdotta dall'Autorità regolatoria del settore, ha disincentivato quel tipo di meccanismo e ha privilegiato gli investimenti finalizzati a garantire l'approvvigionamento con infrastrutture autonome. Di conseguenza viene consentito il recupero dei costi sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture nelle tariffe applicate agli utenti finali, soltanto se le opere rientrano nella titolarità degli enti gestori del servizio idrico integrato».

IL PERCORSO

Per questo la Regione aveva individuato un percorso diverso. «Lo schema specifica l'avvocato Caucci prevede il trasferimento patrimoniale delle condotte da Veneto Acque agli stessi gestori. Parliamo di un concetto che è ben diverso da quello della vendita: Veneto Acque sovrintende la gestione, che viene affidata direttamente ai gestori pubblici, i quali mettono a bilancio l'opera e la deducono in tariffa. In sostanza, anziché perdere soldi in una gestione che non è più economicamente sostenibile, il pubblico riesce a farla funzionare con più razionalità nel sistema tariffario attuale».

LA PRETESA

AcegasApsAmga, però, aveva avanzato una pretesa: quella di ottenere, in condizione di parità rispetto agli altri gestori del servizio costituiti da società in house a capitale interamente pubblico, il sub-affidamento delle infrastrutture del Savec che attraversano il territorio di propria competenza. Ma il Tar ha respinto questa richiesta. «Rientra certamente nella discrezionalità dell'Amministrazione scrive il Tribunale amministrativo regionale decidere le modalità di gestione di un'opera pubblica ammettendo solo soggetti pubblici». Partendo da questo assunto, i giudici ritengono «che la Regione, non dovendo svolgere una comparazione tra gli interessi pubblici perseguiti ed eventuali interessi privati contrapposti, non fosse tenuta a motivare la propria scelta di operare il trasferimento patrimoniale del Savec solo in favore di soggetti pubblici». Cruciale è anche il fatto che il collettore, destinatario di quasi 100 milioni di euro di contributi pubblici, fosse stato parzialmente finanziato anche con un prestito della Banca europea degli investimenti. Ebbene, «la garanzia richiesta dalla Bei richiede la sicura solvibilità di tutti i soggetti coinvolti, che può essere salvaguardata solamente ove il garante (ovvero la Regione), il concessionario (Veneto Acque, Società in house della Regione) ed i gestori (aocietà in house degli enti locali) siano compresi entro il perimetro dei soggetti pubblici».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA