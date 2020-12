L'ACCUSA

VICENZA Una richiesta da record, mai avanzata prima in Italia per crac finanziari. La procura di Vicenza, con i pm Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi, ha chiesto di condannare Gianni zonin, ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, a una pena di 10 anni di reclusione nella requisitoria del processo agli ex vertici dell'istituto di credito. Il procedimento, per i reati di aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza e falso in prospetto, riguarda l'azzeramento del valore delle azioni dell'istituto in mano a poco meno di 120mila soci.

Il pm ha chiesto di condannare anche gli altri imputati e per loro ha chiesto pene di 8 anni e 6 mesi per gli ex vice dg Emanuele Giustini e Paolo Marin, di 8 anni e 2 mesi per il manager responsabile dei bilanci Massimiliano Pellegrini e per l'ex consigliere di amministrazione Gianmarco Zigliotto, di 8 anni per l'ex vice dg Andrea Piazzetta. Nell'udienza di giovedì prossimo la parola passerà alle parti civili. La sentenza arriverà nei primi mesi del prossimo anno.

I magistrati a sorpresa hanno virato all'ultimo momento la linea di condotta nella richiesta delle pene, puntando come reato principale al falso in prospetto. Ciò ha consentito loro di richiedere pene doppie rispetto a quelle previste dal Codice per l'ostacolo alla Vigilanza, che era il reato attorno al quale ha ruotato prevalentemente il processo.

Il Pm Pipeschi nel motivare le richieste ha sostenuto che tutti gli imputati debbano essere considerati responsabili perché ciascuno con le proprie condotte hanno tratto in inganno i clienti della banca, attribuendole sostanzialmente un valore che non aveva in virtù del numero enorme di azioni baciate che gonfiavano il bilancio.

Sono le baciate, infatti, l'elemento che secondo i magistrati ha di fatto determinato il crollo della banca; elemento che è stato al centro del principale scontro di perizie. Secondo i periti della Procura infatti ammonterebbero a quasi 1 miliardo, secondo quelli delle difese non superano i 200 milioni e comunque una cifra non tale da determinare il crollo reputazionale e di valore delle azioni, che ha portato al crac. L'occultamento delle baciate, secondo l'accusa, avrebbe quindi concretizzato il reato di falso in prospetto: i manager facevano le baciate e nel Cda c'era chi le avallava.

Il Pm Salvadori ha pi spiegato come la Procura è arrivata a calcolare la richiesta di pena: il numero di reati contestati avrebbe messo in evidenza la sistematica e reiterata condotta delle baciate e gli effetti prodotti sulla banca, che l'hanno fatta implodere con un danno che allo stato non è ancora possibile calcolare compiutamente.

Di tutt'altro avviso ovviamente i difensori degli imputati, che nelle udienze all'inizio dell'inizio del prossimo anno sosterranno le arringhe. L'unico che ieri ha rilasciato una dichiarazione è il legale di Zoni, professor Ambrosetti: «L'assenza di prove in questo processo è inversamente proporzionale alla pena richiesta. Questo è un chiaro esempio di processo mediatico, e non può che chiudersi con una richiesta di pena esemplare, che non ha riscontro con la realtà dei fatti: lo chiede, anzi lo pretende la società e gli organi giudiziari non possono che essere sensibili a questo tipo di richieste. A priori Zonin deve essere condannato: niente di nuovo, è il trend di questi tre anni».

