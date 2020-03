L'ACCUSA

VENEZIA Che fine hanno fatto i respiratori promessi da Roma? «Aspettiamo i famosi respiratori della Protezione civile che abbiamo chiesto in tutte le riunioni - ha denunciato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia - Ne avevamo chiesti 200, ad oggi ne sono arrivati 46, siamo molto preoccupati, non è polemica. La nostra programmazione si è basata sul fatto che questi respiratori arrivassero per un piano di emergenza di 825 letti di terapia intensiva». Gli 825 letti ci sono, i macchinari no. E così, come anticipato lo scorso 18 marzo dal Gazzettino, Palazzo Balbi ha deciso di confiscare le apparecchiature ai veterinari.

IL PIANO

«I ricoverati sono sull'ordine di un centinaio al giorno», ha detto ieri il presidente Zaia, mostrando i dati del bollettino mattutino, quando negli ospedali veneti si trovavano 1622 pazienti con 304 (sarebbero diventati 314 a fine giornata, ndr) in rianimazione e il focolaio di Verona che cresceva sempre di più. «Sono posti sottratti alle cure normali e questo spiega perché a suo tempo abbiamo deciso di dare una contrazione ad alcune attività ospedaliere, ad esempio la chirurgica. I nostri modelli matematici ci dicevano che ci sarebbe stata questa crescita». Sono gli stessi modelli che per metà aprile prevedono «2 milioni di contagiati in Veneto». La domanda è: reggono le terapie intensive del sistema sanitario regionale? Al momento sì, ma basta un niente perché i posti a disposizione finiscano. Nella riunione di ieri mattina con i direttori generali delle Ulss, Zaia ha voluto parlare propri dei posti letto: «Siamo molto preoccupati, la nostra programmazione si basava sul fatto che i respiratori della Protezione civile arrivassero». Così è scattato il piano b: «Confisca è una brutta parola, diciamo che ci facciamo prestare dagli studi veterinari i loro respiratori, in tutto circa 50. Si tratta di una pompa, la parte meccanica è identica, non vorrei che poi qualcuno ci romanzasse su». A mancare sono anche tamponi e reagenti: «Siamo tornati ad accendere il fuoco con la pietra».

SOLO VENETI

Zaia ha ringraziato i veneti per le donazioni («Siamo a oltre 8 milioni di euro») e ha annunciato che alle prossime dirette Facebook dalla sede della Protezione civile di Marghera ci sarà anche un traduttore nella lingua dei segni per le persone sorde. Nel frattempo ha confermato la «totale indisponibilità» all'attracco di navi: «Purtroppo in questo momento il Veneto, che è universalistico nelle cure, non è in grado di garantire niente a nessuno, non è che vogliamo fare gli autonomi, è che non abbiamo un letto in ospedale da dare a qualcun altro».

A proposito della direttiva emanata ieri dall'Emilia Romagna sul rientro in servizio dei medici asintomatici positivi, Zaia non si è sbilanciato: «Dovremo verificare, ma la norma dice che ritorna al lavoro chi è asintomatico negativo, con due tamponi negativi». Il governatore ha annunciato che nella «squadra del Veneto» per sconfiggere l'epidemia entrerà il virologo Giorgio Palù, docente emerito di Microbiologia all'università di Padova e professore associato di neuroscienze e tecnologia alla Temple University di Philadelphia. E mentre a Treviso si stanno facendo tamponi agli automobilisti per evitare che le gente positiva entri in ospedale, il presidente della Regione ha ribadito che l'ordinanza sui 200 metri e sulla chiusura domenicale dei supermercati resterà in vigore fino al 3 aprile. Non solo: «Se continua così sarà rinnovata ancora».

I CONTROLLI

Dal 16 al 20 marzo - quindi prima del blocco produttivo - gli Spisal hanno controllato 1.085 aziende, per un totale di 108.256 lavoratori, sul rispetto delle norme di salvaguardia dal coronavirus. «Abbiamo verificato - ha detto l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - che ci fossero il distanziamento di un metro tra gli addetti, gli igienizzanti per le mani, i disinfettanti per superfici e la cartellonistica, la pulizia degli spazi. La situazione è buona, le ditte hanno capito e hanno subito provveduto a distanziare le persone nei posti di lavoro e a recuperare i prodotti. Non è stata chiusa nessuna azienda».

Alda Vanzan

