VENEZIA Sul fronte dei tamponi, in Veneto i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta diventano «ufficiali di sanità pubblica». È la traduzione del governatore Luca Zaia per le novità contenute nell'ordinanza, che dedica un capitolo proprio ai sanitari impegnati nell'esecuzione dei test rapidi, da domani autorizzati a prescrivere e certificare la quarantena a fini Inps al posto dell'Ulss. Il lavoro non mancherà, a giudicare dai numeri dei contagi rilevati anche ieri, giornata in cui in Italia è stato registrato il record dei decessi nella seconda ondata: 853, di cui 117 a Nordest.

Come già i medici di base («previa valutazione clinica«), pure i pediatri sul territorio («previo triage telefonico») sono chiamati ad effettuare i tamponi antigenici rapidi e, in caso di positività, a disporre l'eventuale «misura contumaciale (isolamento domiciliare fiduciario)». Quando si tratta di adulti, dunque di lavoratori, adesso i camici bianchi «se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell'isolamento o della quarantena» e «in caso di necessità ai fini Inps, sulla base del provvedimento contumaciale rilasciano le certificazioni previste per legge per l'assenza dal lavoro». Restano confermati i rimborsi di 18 o 12 euro a test, a seconda che l'attività venga svolta in ambulatorio o in un'altra struttura. «Abbiamo stanziato 1,8 milioni per altri 100.000 tamponi, ora vedremo se in qualche decreto Ristori ci saranno ulteriori fondi», specifica Zaia, precisando che invece l'idea dei veterinari è ferma «perché dal Governo non abbiamo ricevuto risposte», mentre il confronto tra i farmacisti e l'assessore regionale Manuela Lanzarin riprenderà domani.

A proposito di medici, la Regione risponde alle critiche dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (e rilanciate dal Partito Democratico), sul fatto che 111 dei 1.000 posti in Terapia intensiva sono riconvertibili dai blocchi operatori. «I parametri evidenzia Zaia li abbiamo superati con i posti nelle sale extra operatorie, poi ne abbiamo altri 111 da aggiungere dalle sale operatorie. Non c'è nessun mistero. Capisco che ognuno possa dire la sua opinione, ma è triste dover passare le giornate a vedere che qualcuno pensa che tu sia un lazzarone».

In tema di personale, intanto, la Fp Cgil torna sul maxi-concorso per infermieri bandito da Azienda Zero, che vede 5.248 candidati a fronte di soli 190 posti. «Assumiamoli ribadisce il segretario regionale Ivan Bernini e poi si facciano le convenzioni che sono necessarie. Val la pena di sottolineare, rispetto alla preoccupazione di sguarnire le strutture, che i vincitori del concorso potrebbero legittimamente essere proprio coloro che oggi lavorano in quelle strutture. Quindi che si fa poi? Si nega loro il diritto ad essere assunti nelle Ulss perché attualmente lavorano in una Rsa, o in una cooperativa o con quelle forme di partita d'Iva che spesso non son altro che una diversa forma di lavoro subordinato magari pagato meno?».

Domande che risuonano in una giornata in cui, a livello nazionale, sono stati contabilizzati altri 23.232 contagi, in leggero aumento rispetto a lunedì, ma con 40.000 tamponi in più. Il Veneto è la quarta regione con 2.275 positivi, ma su 47.995 diagnosi stilate, fra molecolari e rapide. Altri 91 morti portano il totale a 3.403. I ricoverati salgono a 2.475 in area non critica e a 326 in Terapia intensiva, con 38.412 persone in isolamento. In Friuli Venezia Giulia sono stati individuati 554 nuovi casi su 5.864 tamponi. Le 26 vittime aggiornano la conta a 699. I degenti intubati scendono a 54, quelli negli altri reparti a 561, con 12.732 soggetti in quarantena.

