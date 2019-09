CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOVENEZIA Servirebbero due anni e mezzo di lavoro per smaltire tutti i 28.000 procedimenti pendenti in Corte d'Appello a Venezia. Il problema è che, nel frattempo, nuovi fascicoli continuerebbero ad accatastarsi sulle scrivanie dei 50 magistrati attualmente in organico, gravati mediamente da 248 iscrizioni a testa. Ma almeno sul fronte della giustizia civile, la macchina ce la mette tutta per provare ad accelerare, grazie anche a un progetto di miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni, finanziato grazie a 3...