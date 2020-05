L'ACCORDO

VENEZIA Quasi triplicando i fondi a disposizione, è stato trovato l'accordo fra Regione e sindacati sul premio per i medici. L'intesa sarà firmata domani, ma di fatto è stata raggiunta ieri, dopo una settimana di polemiche sui criteri di riparto dell'importo stanziato insieme al Governo. Alla fine ai 7,3 milioni inizialmente destinati ai camici bianchi, ne sono stati sommati 8 per prestazioni aggiuntive, altri 3,5 di incremento e ulteriori 1,8 di residui, per un totale di 20,6 milioni di euro.

LE PRESTAZIONI

Rispetto alla schema già definito per infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi, alcune sigle dei dottori avevano contestato un'eccessiva uniformità di trattamento fra i differenti profili professionali. Al riguardo, Cimo e Anaoo hanno rinviato a oggi i commenti ufficiali, ma lasciano trasparire una certa soddisfazione perché «è stata condivisa l'importanza dei diversi livelli di responsabilità gestionali e del ruolo medico». Secondo quanto trapelato, comunque, in particolare gli 11,5 milioni dedicati alle prestazioni aggiuntive dovrebbero riconoscere il lavoro nei reparti direttamente coinvolti dal Covid-19, i servizi di supporto e la ripresa delle attività mirate a smaltire le liste di attesa. Osservano Sonia Todesco (Fp Cgil) e Giovanni Campolieti (Cgil Medici): «Pur avallando la bontà dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni, è emerso che il rifiuto alla firma delle settimane scorse da parte di taluni era dettato da questioni politiche e non di merito. Elemosina come vivace dialettica? La vivace dialettica non deve mai mistificare la realtà». Aggiunge Biagio Papotto (Cisl Medici): «Si poteva e doveva fare di più, come è accaduto in alcune regioni, dove amministrazioni non certo più ricche ma più eque hanno riconosciuto maggiore dignità a tutti i lavoratori, mantenendo al contempo la necessaria differenziazione nei ruoli e la sicura percentuale di rischio».

I CONCORSI

Intanto ripartono i concorsi in sanità, con le regole fissate da Azienda Zero. I portatori di handicap potranno essere accompagnati, mentre «alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati all'allattamento». Ivan Bernini (Fp Cgil) chiede alla Regione di non costringere «le donne, per l'ennesima volta, a dover scegliere tra genitorialità e lavoro».

