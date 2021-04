Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCORDOVENEZIA Al via le vaccinazioni nelle farmacie. La giunta del Veneto, con una delibera proposta dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha recepito l'accordo quadro tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm per la somministrazione di vaccini anti-Covid presso le farmacie pubbliche e private convenzionate. Con lo stesso atto è stato rideterminato il costo per il cittadino che si reca in farmacia per sottoporsi al tampone...