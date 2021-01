L'ACCORDO

PADOVA È stato scongiurato, per ora, il rischio che i 750 militari impiegati nell'operazione Strade sicure durante la pandemia venissero rimandati in caserma. Ieri sera il ministero dell'Interno e quello della Difesa hanno infatti siglato un'intesa per il mantenimento dei miliari a disposizione delle prefetture. L'intesa sarebbe stata raggiunta in attesa di un rifinanziamento del contingente nella proroga dello stato di emergenza per coronavirus fino al 31 aprile.

Con la scadenza dello stato di emergenza legato al coronavirus, poi prorogato fino al 31 aprile, era infatti scaduto anche il finanziamento per l'impiego dei soldati. Il rischio che venissero tolti dalle strade aveva sollevato le proteste dei sindaci dei capoluoghi. «È grave - aveva avvertito il sindaco di Padova Sergio Giordani - e ho già protestato formalmente con il Prefetto perché si faccia portavoce di tutto il mio malessere a Roma ma anche direttamente sentendo i vertici del Ministero degli Interni». «Questo è il momento peggiore per assumere questa decisione», aveva aggiunto Giordani, per il quale la pandemia «ha portato alcune criticità che richiedono un maggiore controllo del territorio e, banalmente, col coprifuoco alle 22, c'è la necessità di una diffusa presenza di forze dell'ordine». Proteste che, ieri sera, hanno evidentemente dato frutto.

