BADIA POLESINE Uno straniero è stato denunciato dai carabinieri di Rovigo per aver lanciato una sedia contro il tavolino di una postazione della Lega, senza ferire nessuno, pensando di aver riconosciuto tra i presenti la persona con la quale, ieri, aveva avuto una discussione. Il fatto è avvenuto ieri a Badia Polesine. L'uomo, un 25enne kosovaro, invalido, incensurato, con passaporto svizzero, secondo quanto si è appreso, mentre stava attraversando una piazza del comune polesano, ha intravisto tra i militanti leghisti l'uomo con cui aveva avuto, in precedenza, una lite. Ha quindi preso una sedia da un bar e l'ha scagliata colpendo il tavolo del Carroccio dove si trovava anche la deputata Antonietta Giacometti, che non ha avuto alcuna conseguenza. Il giovane è stato poi fermato dai carabinieri e portato in caserma, dove, con l'aiuto di un interprete, ha spiegato di non conoscere la parlamentare, che il suo gesto non aveva alcuna implicazione politica e che era, appunto, stato dettato solo da uno scambio di persona, riferendo della lite avuta in precedenza. Il kosovaro è stato quindi denunciato per getto pericoloso di cose. La Giacometti non ha deciso di non querelarlo.

