Nelle ultime settimane l'avevano dato per malato, perfino in fin di vita, e invece ieri Kim Jong-un è riapparso sorridente e apparentemente in ottima forma durante le celebrazioni per il 75° anniversario della fondazione del suo Partito dei lavoratori, il partito unico al potere in Corea del nord. Il trentaseienne leader comunista è stato ancora una volta abile nel catturare l'attenzione dei media internazionali, assistendo in completo grigio da businessman di foggia occidentale (e non in abito tradizionale) a una gigantesca, insolita parata militare che ha sfilato per le vie di Pyongyang alle 4:30 del mattino, portando in processione - su un mezzo di trasporto con 22 ruote - un enorme missile balistico intercontinentale mai visto prima. Et voilà, l'ennesimo Kim-show è servito.

Ma quali sono i messaggi che il giovane dittatore ha voluto lanciare al mondo e ai suoi sudditi? In un paese rimasto più isolato che mai da quando per prevenire il contagio del coronavirus nel gennaio scorso ha sigillato la sua frontiera settentrionale con la Cina, ai diplomatici stranieri ieri è stato ordinato di rimanere nei loro compound. Inoltre gli esperti non ricordano una caso nella storia di una parata militare che si sia svolta all'alba. Il razzo sfoggiato dall'esercito nordcoreano sarebbe il più grande mai visto tra quelli che possono essere trasportati e lanciati da piattaforme mobili (montate su camion). È questa la nuova arma strategica che gli 007 americani e sudcoreani scommettevano che Kim avrebbe presto sfoggiato? Ma, soprattutto, è un'arma vera, già disponibile o soltanto un modello di cartapesta? Secondo gli esperti militari, il misterioso missile senza nome potrebbe avere una gittata superiore ai 15.000 chilometri ma dalle prime immagini analizzate non sarebbe in grado di trasportare testate multiple.

A scanso di equivoci, assieme a migliaia di truppe, jet e carri armati, Kim ha fatto sfilare anche i Hwasong-15 a lungo raggio e i Pukguksong 4A, missili che vengono lanciati da sottomarini. Queste armi balistiche sono rispuntate per la prima volta da quando - nel 2018 Kim incontrò Donald Trump. Evidentemente chiunque sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca Kim vuole ricordargli che la Corea del nord può resistere a qualsiasi attacco. «Continueremo ad aumentare la potenza delle nostre difese e la nostra deterrenza di auto-difesa», ha sottolineato IL leader. L'agenzia di stampa Kcna ha aggiunto che la sicurezza della Corea del Nord dipende dalla «enorme potenza strategica nucleare» mostrata ieri, anche se Kim ha puntualizzato che «non verrà mai utilizzata per un attacco preventivo». E mentre in Asia orientale tutti dalla Cina, al Giappone, a Taiwan si stanno riarmando sempre più massicciamente, Kim ha assicurato che «nel caso una qualsiasi forza minacci la sicurezza del nostro stato, ci affideremo alle nostre armi più potenti per punirla».

Nel suo discorso Kim ha detto di essere felice che nessun nordcoreano abbia contratto il Covid-19. Gli analisti internazionali sono molto scettici sull'assenza del virus nei confini del regno eremita, ma nel gigantesco raduno trasmesso dalla tv del regime nessuno indossava la mascherina e Kim ha cantato vittoria: «Auguro a tutti i popoli del mondo che stanno combattendo contro il pericolo di questo virus malvagio di rimanere in buona salute». E ha teso un ramoscello d'ulivo ai cugini-nemici sudcoreani con i quali si è augurato che ci si possa presto «stringere la mano» quando sarà finita la pandemia. Con l'economia nazionale allo stremo per la brusca riduzione degli scambi commerciali con la Cina, per i tifoni e le inondazioni che negli ultimi mesi hanno colpito il Paese, a Kim non è rimasto che ammettere le enormi difficoltà. «Mi vergogno per non essere stato ancora capace di ripagarvi degnamente per la vostra enorme fiducia ha detto -. I miei sforzi e la mia dedizione non sono stati sufficienti a rendere più semplice la vita del nostro popolo».

