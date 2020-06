L'AZIONE

Una enorme esplosione, una lunga colonna di fumo nero, e il palazzo simbolo del dialogo tra le due Coree in pochi minuti si è disintegrato. Con la distruzione della sede dell'ufficio di collegamento intercoreano a Kaesong, la più meridionale delle città nordcoreane, Kim Jong-un ha messo in pratica le sue minacce. L'Ufficio di collegamento, fatto saltare in aria dal regime, era stato inaugurato un paio d'anni fa per favorire il dialogo tra le due Coree.

Nel fine settimana, la sempre più influente sorella del trentaseienne leader nordcoreano, Kim Yo-jong, aveva definito inutile l'Ufficio (da mesi senza impiegati per l'emergenza coronavirus), adiacente al confine lungo il 38° parallelo tracciato dopo la guerra del 1950-1953. Detto fatto. L'agenzia KCNA ha rivendicato la distruzione del palazzo da parte di «un popolo arrabbiato che vuole far pagare un caro prezzo per i loro crimini alle canaglie e a chi dà loro rifugio». Una minaccia rivolta ai disertori nordcoreani e al governo di Seul. L'esercito nordcoreano ha aggiunto di essere «assolutamente pronto» a invadere l'area demilitarizzata tra le due Coree.

Il ministero della difesa del Sud ha risposto che i suoi soldati sono allertati per rispondere a qualsiasi sviluppo. Il presidente sudcoreano ha convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale, che ha avvertito: «Reagiremo con durezza se la Corea del nord compierà qualsiasi azione che peggiori ulteriormente la situazione».

I VOLANTINI

La settimana scorsa Pyongyang aveva bollato Seul come un nemico e aveva tagliato tutti i canali di comunicazione, dopo che dal Sud capitalista gruppi di disertori nordcoreani avevano intensificato il lancio di volantini contro il Nord comunista. A far infuriare la dinastia dei Kim sarebbero stati quei fogli che hanno raggiunto il Nord via mare, infilati in bottiglia, o via aerea, trasportati da palloncini pieni di slogan contro il regime, per le violazioni dei diritti umani e per le sue ambizioni nucleari. Sulle barricate, per denunciare quelle operazioni di guerra psicologica, era salita Kim Yo-jong. La trentaduenne stella in ascesa nel firmamento del Partito dei lavoratori (anche lei, come il fratello, educata in Svizzera) attualmente è solo un membro sostituto dell'Ufficio politico del Comitato centrale, ma di lei si parla già come della possibile erede designata.

Come sia, la demolizione dell'Ufficio di collegamento si inquadra nella lunga serie di mosse di brinkmanship, la politica del rischio calcolato a cui ricorre l'isolatissimo regime di Kim per lanciare (a suon di missili e bombe) segnali al mondo esterno. Parlare a nuora perché suocera intenda, è il caso di dire: dove in questo caso la nuora sono i sudcoreani tuttora divisi dal Nord dal confine tracciato dopo la Guerra di Corea e la suocera è rappresentata dagli Stati Uniti d'America. Infatti il regime di Kim ha un (enorme) problema che soltanto Washington gli potrebbe risolvere: le sanzioni internazionali volute dagli Usa e varate dalle Nazioni Unite - che strangolano la sua economia. Con l'embargo i progetti del trentaseienne Kim di iniziare riforme di mercato sul modello di quelle promosse da Deng negli anni Ottanta - per modernizzare la Corea del nord come fece la Cina negli anni Ottanta - sono destinati a diventare carta straccia, e a indebolire agli occhi del suo popolo il prestigio del giovane leader, che proprio sullo sviluppo di un paese arretrato ha incentrato la sua retorica politica. Secondo gli analisti sudcoreani sarebbe proprio la prospettiva di questo fallimento resa più concreta dal coronavirus, che ha isolato la Corea del nord anche dal commercio con la Cina, suo unico alleato ad aver spinto Kim al gesto di ieri. Per Washington e Seul la pandemia ha reso la ripresa del dialogo con Pyongyang un problema molto meno urgente. Per Kim è esattamente il contrario.

Il regime nordcoreano ha bisogno di vedere la luce in fondo al tunnel dell'embargo. Per questo, riducendo in macerie l'Ufficio di collegamento, ha dimostrato che, ancora una volta, per raggiungere il suo obiettivo, è disposto a tutto.

Michelangelo Cocco

