PECHINO Sorridente e di buon umore, Kim Jong-un è riapparso in pubblico per la prima volta dopo un'assenza di tre settimane, senza apparenti segni di malattia, malgrado le voci sul suo stato di salute spintesi fino a indicarne la morte. E ha lanciato, invece, un sibillino messaggio sul dossier nucleare mentre i negoziati con gli Usa sono in fase di stallo. Le 21 foto diffuse dall'agenzia Kcna e pubblicate in prima pagina dal Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori, ritraggono il leader con il suo abito in stile Mao, impegnato il primo maggio nel taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a 50 km a nord di Pyongyang. Disertando la solenne festa del 15 aprile, dedicata al compleanno del nonno Kim Il-sung, fondatore dello Stato, Kim aveva dato il via alle speculazioni sulle sue condizioni dopo un intervento cardiovascolare .

L'impianto di Sunchon, finito dopo 2 anni di lavori, può sfruttare uno dei metodi di processamento dell'uranio estratto in miniera ai fini di combustibile nucleare (per reattori o uso militare) con la trasformazione in perossido di uranio. Il processo può essere facilmente tenuto nascosto perché utilizza gli stessi impianti per i fertilizzanti, come avviene in forma trasparente in Egitto sotto la guida dell'agenzia atomica dell'Onu. La Corea del Nord ha bisogno di fertilizzanti, ma il modello di produzione incarna la politica del byungjin lanciata da Kim, sullo sviluppo parallelo di armi nucleari e crescita economica.

