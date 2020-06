L'AGENDA

ROMA Gli Stati generali dell'economia sono in programma a Villa Pamphilj da domani 13 giugno a domenica 21 giugno. Il programma è tutt'ora in via di definizione e alcuni degli inviti non sarebbero ancora partiti. Ma l'evento voluto dal premier Giuseppe Conte come fase di ascolto per il «piano di rilancio» dell'economia, dovrebbe aprirsi domani mattina, con una giornata tutta dedicata agli incontri internazionali, e chiudersi domenica 21 con una conferenza stampa di Conte.

Nella residenza romana, che è fra i palazzi della presidenza del Consiglio quello dal profilo più istituzionale, è in via di allestimento la sala degli stucchi, con un tavolo rettangolare in grado di ospitare, con il dovuto distanziamento, fino a trenta persone, e maxischermi per gli ospiti che interverranno in videoconferenza, soprattutto dall'estero.

Non sarebbero ad ora previsti pranzi o cene, ma soltanto la disponibilità di caffè e bevande per gli invitati. Nessuna sala stampa o dichiarazione a margine davanti alle telecamere: l'accesso a Villa Pamphilj potrebbe essere previsto per i giornalisti quasi sicuramente per la conferenza stampa finale, in cui il presidente del Consiglio traccerà un bilancio degli incontri, ma forse anche per alcuni punti stampa nel corso della settimana.

Domani gli ospiti previsti vanno dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen a quella della Bce Christine Lagarde, che dovrebbero intervenire in videoconferenza (ma la seconda non è ancora confermata), a Paolo Gentiloni e David Sassoli, che potrebbero essere presenti di persona. Potrebbe partecipare anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Lunedì, dopo una relazione di Vittorio Colao sul rapporto elaborato dalla sua task force, avranno inizio i colloqui con le parti sociali, con interruzioni per gli impegni già formalizzati del premier come l'informativa alle Camere di mercoledì e il Consiglio europeo del 19.

