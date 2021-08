Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

KARATETOKYO Luigi Busà contro Rafael Akhayev è stato sì uno scontro tra due campioni, ma soprattutto tra due amici. Che si sono sfidati tante volte da quando erano ragazzi, ma mai alle Olimpiadi. I più forti karateka del mondo nella loro categoria (75 kg) si sono trovati, come mesi fa pronosticavano gli esperti, in finale al Nippon Budokan. E allora va bene l'amicizia, ma sul tatami nessuna pietà. «Questa è una medaglia che non...