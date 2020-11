L'ASSALTO

BERLINO Ore di terrore ieri sera nel centro di Vienna in quello che sembra essere con tutta probabilità un attentato terroristico. Sparatorie in sei diversi luoghi nella zona della sinagoga della capitale austriaca, in pieno centro storico, con morti e feriti. Un attentatore sarebbe stato ucciso un altro arrestato, ma le notizie erano fino a tardi frammentarie. Si parla di diverse vittime e molti feriti, 15 secondo le ultime notizie. Massiccia la presenza di forze dell'ordine sul posto, coadiuvate anche da elicotteri che sorvolavano la zona. Il ministro degli interni Karl Nehammer si è rivolto alla cittadinanza invitando tutti a non uscire di casa. Inoltre ha precisato che ci sono state diverse sparatorie e che gli attentatori erano più di uno.

LA DINAMICA CONFUSA

Secondo l'edizione online del quotidiano Kurier, nell'attentato sarebbero morte sette persone fra cui un poliziotto. Il giornale parla anche di una esplosione. Un portavoce delle strutture ospedaliere del centro di Vienna ha indicato che tre persone sono state ricoverate con ferite da arma da fuoco o esplosione. Anche la polizia si era appellata agli abitanti a non uscire assolutamente di casa e a non recarsi alla vicina stazione della metropolitana. Notizie contraddittorie si sono susseguite sulla dinamica dell'attacco mentre nulla è trapelato fino a tarda sera sul movente e l'identità dell'autore o degli autori, probabilmente almeno due. In un primo momento il ministero degli Interni aveva detto che si trattava verosimilmente di un attentato di matrice terroristica, o del gesto di un folle. Nessun indizio neanche sulla nazionalità dell'autore o gli autori o sul loro aspetto fisico. Secondo quanto riferito da diversi media austriaci, un uomo, l'autore principale dell'attacco, sarebbe stato ucciso nello scontro a fuoco, e un altro sarebbe prima fuggito e poi sarebbe stato arrestato. Ma non c'erano fino a tarda sera conferme ufficiali.

Il ministro Nehammer ha confermato alla tv pubblica che si è trattato di un attentato terroristico con un numero (imprecisato) di morti e feriti ma non ha voluto dare ulteriori dettagli per non compromettere le indagini. «Se vi trovate in un locale per favore non vi muovete» ha detto. Non ha voluto invece confermare, né smentire, le voci su una possibile presa di ostaggi. Fra le vittime ci sarebbe anche un poliziotto di guardia al luogo di culto ebraico, che si trova nello Judenviertel, il quartiere ebraico in pieno centro storico, che sarebbe stato gravemente ferito nella sparatoria ed era stato subito indicato come in pericolo di vita. «Si è sentito come uno scoppio», ha raccontato un testimone in una edizione straordinaria del tg della tv pubblica ORF. «Poi si è capito che erano spari». Subito dopo «si è visto un uomo correre giù per la Seitenstetten (la stradina che costeggia la sinagoga ndr) che sparava come un pazzo con una pistola automatica». L'uomo ha poi girato all'altezza del Roter Engel (un locale famoso della movida viennese) e ha proseguito in direzione di Schwedenplatz, la piazza sul canale sul Danubio a due passi della sinagoga, dove si trova un'importante stazione della metropolitana. «L'uomo ha continuato qui a sparare all'impazzata fino a che è arrivata la polizia e gli ha sparato», ha ancora raccontato il testimone. Secondo altri testimoni oculari intervistati dalla rete oe24-TV, si sono sentiti «almeno 50 spari». Inoltre è stato visto almeno un uomo ferito che perdeva sangue davanti a un locale ed è stato poi soccorso. Numerose autoambulanze sono giunte per soccorsi sul posto, una quindicina in tutto, arrivate nella capitale anche dalla vicina Bassa Austria.

IL TRIANGOLO DELLE BERMUDA

La sinagoga si trova in una dei quartieri più animati della movida viennese, soprannominato Bermuda Dreieck, il Triangolo delle Bermuda, e locali come il Roter Engel, Krah-Krah e Kaktus sono diventati culto. Gli attentatori, in un momento in cui tutta l'Austria è stretta nella morsa della pandemia e si trova in lockdown, sembrerebbero avere ricalcato le modalità dell'attentato di Parigi nel 2015 colpendo locali ritrovo della gioventù, della musica e di uno stile di vita, con l'aggravante del bersaglio del principale luogo di culto ebraico a Vienna.

Flaminia Bussotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

