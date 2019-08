Kabul, strage firmata Isis al matrimonio: oltre 60 morti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

KABUL Sono bastati pochi secondi a trasformare una giornata di festa in una tragedia, in un bagno di sangue, l'ennesimo a Kabul. Era ormai sera quando un uomo si è fatto esplodere durante una festa per un matrimonio, uccidendo almeno 63 persone e ferendone altre 182. A rivendicare l'attacco è stato l'Isis in Afghanistan, che con il massacro ha voluto colpire la comunità sciita Hazara nella capitale del Paese.Le immagini dei momenti successivi all'esplosione, circolate sui social media, sono raccapriccianti. Corpi riversi a terra, alcuni...