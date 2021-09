Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA La mediazione plana sulle devastate piste dell'aeroporto di Kabul sulle ali di un possente Boeing C-17° Globemaster. Dal suo ventre di balena esce la squadra tecnica, il manipolo di esperti incaricato di rimettere in funzione lo scalo e garantire la creazione di quel «passaggio sicuro» per il quale ieri si è speso in un appello il ministro degli Esteri del Qatar, Mohanned bin Abdulrahman al-Thani. L'Emirato del Golfo che...