Johnson vuole le urne: «Votiamo il 12 dicembre» Ma a decidere è Corbyn `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROLONDRA Andare alle urne per risalire dal pozzo in cui è precipitata la politica britannica, «per uscire da questo incubo». Il 12 dicembre, prima data e ultima data utile per non disturbare il rito sacro del Natale. È questa la proposta avanzata dal premier britannico Boris Johnson all'opposizione, dei cui voti ha assoluto bisogno per raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per indire elezioni, in cambio di più tempo per valutare il disegno di legge per il ritiro dalla Ue: fino al 7 novembre prossimo, visto che...