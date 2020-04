IL CASO

LONDRA Dopo più di tre settimane di assenza dalla scena pubblica causa malattia, il premier Boris Johnson potrebbe tornare a lavorare lunedì prossimo. Presto, se si pensa al ricovero in terapia intensiva per il coronavirus che l'ha colpito in modo molto virulento, ma tardi visto lo stato del suo governo, spaccato tra falchi che vorrebbero riaprire il paese il prima possibile e colombe che temono una seconda ondata di contagi. Una situazione che la supplenza debole del ministro degli Esteri Dominic Raab non sta aiutando a superare e che necessita dell'intervento del premier, tanto più in una situazione in cui il paese sta rapidamente, informalmente tornando a una sorta di normalità.

DI NUOVO IN SCENA

Ormai consapevole della situazione, Johnson, così come il suo consigliere Dominic Cummings, anch'esso convalescente, sarebbe saldamente dalla parte delle colombe, ma ci vorrà tempo per capire. Il suo ritorno in scena non è confermato e dipenderà da come andranno i prossimi giorni di riposo nella residenza dei premier, ai Chequers, insieme alla fidanzata incinta Carrie Symonds, anch'essa guarita. Ieri sono stati registrati 684 nuovi decessi per un totale di 19.501, appena al di sotto di quella soglia indicativa di 20mila vittime che secondo il capo del servizio sanitario inglese, Stephen Powis, avrebbe rappresentato un esito dignitoso per un governo ancora alle prese con uno scandalo sulla mancata fornitura di equipaggiamento protettivo ai medici dell'Nhs.

Ma non c'è solo il Covid-19 sul tavolo del premier risanato. La Brexit richiede decisioni urgenti. Il negoziatore Ue Michel Barnier ha definito «deludenti» i progressi fatti nel corso delle trattative virtuali e ha chiesto al Regno Unito di impegnarsi per raggiungere un'intesa.

LA TRANSIZIONE

Ma Londra continua a dire che il periodo di transizione «non verrà esteso» e che «la Ue deve smettere di insistere sull'imposizione di regole che non si trovano in altri accordi commerciali europei e che non tengono conto del fatto che abbiamo lasciato la Ue come stato indipendente».

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

