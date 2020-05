IL PREMIER

LONDRA Nei giorni del ricovero in terapia intensiva al St Thomas Hospital, il premier britannico Boris Johnson versava in condizioni così gravi che il suo entourage aveva messo in piedi «una strategia per gestire uno scenario in stile morte di Stalin». Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista al Sun on Sunday, concessa dopo il mese probabilmente più concitato della sua vita: dopo essere stato tra la vita e la morte, lasciando il paese senza guida in una fase delicata come quella attuale, è anche diventato padre per la (ufficialmente) sesta volta, con la nascita del piccolo Wilfred Lawrie Nicholas, che deve il suo terzo nome proprio ai medici che hanno curato il padre. Durante il ricovero e nei giorni della terapia intensiva, mentre i comunicati ufficiali continuavano a usare toni rassicuranti e a descrivere un Boris «di buon umore», la verità è che «non ero in una forma particolarmente brillante e sapevo che c'erano dei piani di emergenza pronti», ha rivelato.

I MEDICI

«Quando le cose hanno iniziato ad andare così così, ci si è iniziati a chiedere come presentare la cosa», secondo Boris. «I medici avevano ogni sorta di piano su cosa fare nel caso le cose fossero andate veramente male», ha raccontato al tabloid, rievocando quei giorni in cui, sebbene l'ipotesi della ventilazione artificiale sia stata alla fine scartata nonostante i medici la dessero al 50%, è stato comunque necessario mettergli una maschera per dargli «litri e litri di ossigeno», visto che «i dannati indicatori continuavano ad andare nella direzione sbagliata». Il premier era attraversato da pensieri cupi: «Come uscirò da questa situazione?». Commosso, ha raccontato di come le cure ricevute dai medici e dagli infermieri abbiano «fatto una grande differenza». E poi 17 giorni dopo l'uscita dall'ospedale, annunciata mentre il paese si sedeva a tavola per la Pasqua, c'è stata la nascita del figlio suo e di Carrie Symonds, la giovane compagna anch'essa guarita dal Covid-19, giunta a sorpresa per il pubblico, che l'aspettava per l'inizio dell'estate, ma non per la squadra di Johnson.

LA PROSSIMA FASE

Domenica prossima, in un discorso alla nazione, Boris annuncerà come intende guidare il paese verso la prossima fase: sarà sicuramente un piano per tappe, con la riapertura di alcuni posti di lavoro che potrebbe iniziare nella settimana del 25 maggio.

Cristina Marconi

