LE REGOLE

LONDRA Tre sfumature di lockdown per adattare le misure anti-Covid alla situazione specifica di ogni zona dell'Inghilterra. Pub e bar (ma non ristoranti) chiusi a Liverpool, inviti a casa vietati a Manchester e una Londra dove per ora e chissà per quanto tempo ancora si potrà continuare a far tutto, più o meno, rispettando la regola del sei, la chiusura dei locali alle 10 e il solito arsenale di misure blande come il distanziamento sociale. È questa la strategia annunciata ieri dal premier Boris Johnson per far fronte a un aumento vertiginoso dei contagi, a quota 13.972 ieri contro i 12.872 dell'altroieri, e, soprattutto, dei ricoveri, che hanno superato il numero di quelli del marzo scorso, quando fu deciso il lockdown nazionale, con una media giornaliera di 651 persone in ospedale per Covid, senza contare i casi in Scozia.

Sebbene i dati siano come «gli allarmi lampeggianti sul pannello di controllo di un aereo», per ora la stragrande maggioranza del paese rimane al livello medio come Londra, mentre ampie regioni del nord del paese, dove i contagi sono da sempre più alti e dove le misure prese fino ad ora non sono servite, seguiranno le regole del livello di rischio alto, che implicano in più il divieto di ricevere a casa persone al di fuori della propria bolla e di ospitare gente per la notte.

LE GRANDI CITTÀ

La regola del sei continua invece a valere all'aria aperta e tutto questo si applicherà a grandi città come Birmingham, Nottingham e Manchester, dove il sindaco ha fatto di tutto per evitare che si arrivasse alla situazione di Liverpool, unico grande centro colpito dalle misure più drastiche di livello molto alto. A chiudere, nella città portuale, saranno però solo le agenzie di scommesse e i locali in cui si beve solo e in cui non viene servito «un pasto sostanzioso» ai clienti, come nei ristoranti. I viaggi al di fuori della zona saranno sconsigliati nelle linee guida, ma non vietati per legge, e altre misure potranno essere decise dalle autorità locali se necessario. In tutti e tre i livelli le scuole, i negozi e le università rimarranno aperte in quello che è un tentativo di evitare il lockdown vero e proprio come nella primavera scorsa.

Nel corso di una conferenza stampa a Downing Street insieme al cancelliere Rishi Sunak, che ha invece assicurato di avere «un piano comprensivo per proteggere i posti di lavoro e le imprese in ogni regione», il premier ha detto di prediligere un «approccio bilanciato» e di non volere un lockdown nazionale «già adesso». Johnson, che era intervenuto ai Comuni nel pomeriggio, non ha ottenuto un grande sostegno da parte dei rappresentanti delle circoscrizioni del nord, che non si sono sentiti coinvolti nel processo decisionale.

IL VOTO

Oggi le misure saranno votate ai Comuni e domani entreranno in vigore. Il leader dell'opposizione, Keir Starmer, ha accusato il governo di continuare a presentare con il contagocce delle misure destinate a rivelarsi insufficienti a stretto giro. I ricoveri sono in vertiginoso aumento tra gli anziani, secondo il consulente medico del governo, Chris Whitty, e il problema riguarda tutta l'Inghilterra, mentre in Scozia sono già in vigore misure temporanee più drastiche per bloccare da subito l'aumento dei contagi. Johnson sta cercando di recuperare una situazione già compromessa, consapevole che i prossimi mesi saranno difficili e che il paese potrebbe dover rinunciare al Natale. Ha assunto una nuova portavoce per inaugurare conferenze stampa in stile Casa Bianca e sarebbe alla ricerca di un capo di gabinetto: in molti sperano sia la sua eminenza grigia per ridimensionare lo strapotere di Dominic Cummings.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

