LA CRISI

LONDRA Anche l'Inghilterra si prepara a chiudere le scuole, seguendo l'esempio di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ma solo da venerdì prossimo, quando secondo numerose fonti la città di Londra potrebbe già entrare in lockdown per contenere la crescita di contagi nella capitale, di gran lunga superiore a quella della media del paese. In totale il numero di vittime ha raggiunto quota 104, con 33 decessi in più rispetto al giorno prima, mentre i contagi, in un paese che sta testando ancora pochissimo rispetto agli altri, ma che promette di fare di più in una delle molte svolte di questi giorni, potrebbero essere realisticamente intorno ai 50mila. Nel corso di una conferenza stampa affollata di giornalisti e di esperti (e con a casa una fidanzata incinta e quindi considerata categoria a rischio) il premier Boris Johnson, che martedì aveva annunciato il suo whatever it takes di draghiana memoria per far fronte all'emergenza per l'economia britannica, con un pacchetto da 330 miliardi di sterline di aiuti, ieri ha finalmente preso una delle decisioni che tutto il paese chiedeva, ossia la chiusura delle scuole, dopo che alcuni istituti avevano già abbassato le serrande in seguito al contagio di alcuni insegnanti e dopo che già il numero di allievi era crollato negli ultimi giorni. Non ci saranno esami per quest'anno accademico e la chiusura durerà a tempo da definirsi. Gli unici a continuare ad andare a scuola saranno i figli dei lavoratori chiave, ossia di medici, infermieri, poliziotti, militari e tutti coloro che hanno un ruolo nell'affrontare la crisi da Covid-19, che rischia di mettere in ginocchio un paese che fatica a rendersi conto dell'entità del problema e da cui molti cittadini italiani stanno cercando di andare via.

VERSO IL LOCKDOWN

La rivelazione sul possibile lockdown di Londra, che dovrebbe arrivare nella serata di venerdì, è stata confermata dalla leader scozzese Nicola Sturgeon, anche se a domanda diretta Johnson ha detto che «dipende da cosa si intende», pur precisando che tutte le misure ritenute necessarie verranno applicate prima. La preoccupazione è che il messaggio della settimana scorsa in cui annunciava la gravità della situazione dicendo che alcune persone si dovranno «preparare a perdere i propri cari prima del tempo» non abbia raggiunto abbastanza persone a Londra, visto che se da una parte i supermercati sono stati presi d'assalto, tanto che i siti di spesa online hanno chiuso per eccesso di domanda, e la città ha rallentato il suo ritmo frenetico, non è sufficiente e c'è ancora troppa gente in giro, nei ristoranti e nei pub, dove lo stesso padre di Boris, l'altrettanto indomito Stanley, non ha escluso di andare a farsi una pinta. La metro ha visto i passeggeri diminuire solo del 19%.

LA GERMANIA TREMA

Ma Johnson non è l'unico leader ad aver fatto un paragone con i tempi di guerra. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rievocato la Seconda guerra mondiale per cercare di spiegare ai tedeschi quanto sia grave la situazione attuale, dicendo che si tratta dell'emergenza più grande da allora e che non bisogna ascoltare le fake news ma agire in solidarietà. In un messaggio televisivo alla nazione, spiegando la chiusura di bar, ristoranti, industrie e viaggi, Merkel ha detto che «per una persona come me, per la quale il viaggio e la libertà di movimento sono diritti conquistati con fatica, queste restrizioni possono essere solo giustificate con l'assoluta necessità» e si è appellata al senso di responsabilità di ciascuno nel «seguire con disciplina le regole», lasciandosi aperta la strada verso un possibile lockdown. «E voglio dirlo chiaro - ha avvertito - se il piano non funzionerà, nel giro di due o tre mesi in Germania avremo 10 milioni di contagi». I contagiati sono 8.198 e i morti, al momento, 12, mentre in Francia, con 9130 casi di cui circa un decimo in rianimazione, le vittime sono 264. La situazione è tragica anche in Spagna, dove i casi confermati sono saliti a 13.716 con 558 decessi, con una crescita del 18% in un giorno. Lo ha reso noto il ministero della Sanità spagnolo che registra 5.637 casi a Madrid, con 390 morti, e 1866 in Catalogna, con 41 morti. Il paese è già in lockdown e il premier Pedro Sanchez ha annunciato un pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA