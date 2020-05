IL CASO

LONDRA È impossibile guardare in faccia chi non ha potuto dire addio ai propri cari e sostenere che Dominic Cummings abbia avuto ragione a guidare per 400 chilometri per fare in modo che il figlioletto fosse con i nonni in caso di malattia dei genitori. E quindi, visto che il consigliere politico del premier Boris Johnson non si è dimesso nonostante le critiche e gli appelli, il sottosegretario per la Scozia, Douglas Ross, ha deciso di fare lui un passo indietro. E di alzare la pressione sugli almeno 30 deputati conservatori che da venerdì scorso, giorno in cui è emerso uno scandalo dalle dimensioni sempre più imponenti, raccontano di essere bersagliati da centinaia di lettere di elettori furiosi.

LA LETTERA

Nel Regno Unito ad oggi non è ancora possibile incontrare i parenti e le motivazioni addotte da Cummings nel corso di una conferenza stampa nel roseto di Downing Street stanno minando la credibilità della comunicazione del governo nella crisi del Covid, come sottolineato nella lettera inviata da sei leader dell'opposizione a Boris Johnson. In quattro giorni la popolarità del premier è scesa di 20 punti e la stampa lo sta attaccando ferocemente. Il problema non è solo che Cummings è la mente dietro la campagna per la Brexit e in molti non vedono l'ora di sbarazzarsene: tra i britannici più conservatori e nazionalisti il suo comportamento risulta inaccettabile tanto quanto tra i progressisti di Londra.

Secondo YouGov il 71% degli elettori pensa che Cummings abbia infranto le regole, il 59% ritiene che debba dimettersi e una petizione per chiedere che venga mandato via nel pomeriggio di ieri veleggiava verso le 750mila firme. Il problema è che il Richelieu di Downing Street è una figura talmente centrale nella strategia politica del premier che ieri una giornalista ha chiesto a Johnson se sarebbe in grado di governare senza di lui. E con l'iceberg della Brexit che si avvicina, anche tra i Tories c'è molta riluttanza a privarsi della sua indiscussa abilità strategica, sebbene abbia mentito e violato le regole in modo molto più vistoso di altre personalità che ci hanno rimesso il posto, a partire dal professor Neil Ferguson dell'Imperial College, colpevole di aver incontrato la sua amante sposata: dopo aver guidato per più di 400 chilometri fino a Durham con la moglie Mary Wakefield, aristocratica giornalista dello Spectator, per ritirarsi nella casa di famiglia sebbene lei presentasse i sintomi del Covid-19, Cummings è stato anche avvistato a Barnard Castle, un sito storico dove lo spin doctor avrebbe deciso di guidare come prova prima del ritorno a Londra, in modo da essere certo che la sua vista non fosse stata intaccata dal virus. Il tutto mentre un altro scandalo, piccolo ma pur sempre insidioso, sta intaccando la credibilità di Cummings: durante la conferenza stampa di lunedì scorso ha detto di aver parlato della minaccia del coronavirus già un anno fa sul suo vivace blog, mentre in realtà il riferimento sarebbe stato aggiunto in un vecchio post solo il mese scorso, proprio il giorno del suo ritorno da Durham, il 14 aprile.

IL PREMIER OLANDESE

Il primo ministro olandese Mark Rutte, invece, ha rispettato le regole: è stato con la madre l'ultima notte prima che morisse, dopo che non l'aveva vista per otto settimane a causa delle restrizioni per il coronavirus. La madre del premier, deceduta il 13 maggio, non è morta di Covid-19. Rutte, ha detto un portavoce del governo, «ha rispettato tutte le restrizioni per il coronavirus e non ha visitato la madre per più di otto settimane. Tuttavia le misure restrittive lasciano spazio alla possibilità di salutare un membro della famiglia morente. Il primo ministro è stato assieme alla madre nella sua ultima notte».

Cristina Marconi

