IL CASO

JESOLO Rivoluzione digitale per i turisti pendolari. Estate 2020, per gli ospiti giornalieri cambierà tutto. O quasi. I tratti di spiaggia libera continueranno a essere gratuiti, ma l'accesso dovrà avvenire esclusivamente con prenotazione. Meglio se con una applicazione per smartphone. Secondo i sindaci si tratta di una scelta obbligata, soprattutto per rispettare la norma del distanziamento tra le persone ed evitare resse che potrebbero far risalire i contagi. A fare da apripista è stata Bibione con l'App Bibi1, già attiva da un paio di settimane e che consente di prenotare un posto sulla sabbia. 1500 le piazzole a disposizione, tutte di 25 metri quadrati e tutte numerate e distribuite nelle sei zone dell'arenile, utilizzabile al massimo da 4 persone. La prenotazione può avvenire il giorno prima dell'arrivo sulla spiaggia o nel giorno stesso ma in base alla disponibilità. L'ospite, una volta esibita la prenotazione, raggiungerà la postazione scelta in precedenza, dove potrà stendere i propri teli da mare o installare gli ombrelloni e sdrai personali. Praticamente uguale il funzionamento a Jesolo per l'applicazione J.beach, già disponibile per il download su smartphone e in funzione per le prenotazione da sabato 13, consentendo così ai pendolari di riservarsi per il giorno successivo di una piazzola in area libere attrezzata. Un migliaio di posti disponibili, mentre sarà vietato l'accesso ai pontili.

La prenotazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 12 di ogni giorno fino ad esaurimento posti e fruita quello successivo per l'intera giornata. L'ospite che effettuerà la prenotazione dovrà inserire il proprio codice fiscale o il numero di un documento di riconoscimento con conferma tramite ricevuta. Ogni piazzola numerata avrà una superficie di 16 metri quadri e potrà ospitare: congiunti (2 adulti e 3 bambini inferiori ai 14 anni d'età oltre ad eventuali neonati o 4 adulti e un bambino di età inferiore ai 14 anni oltre ad eventuali neonati) o non congiunti (4 adulti o bambini di età inferiore ai 14 anni oltre ad eventuali neonati).

A Cavallino-Treporti la prenotazione scatterà dal 20 giugno, attraverso un sito internet che sarà online nei prossimi giorni. In questo caso la prenotazione non dà diritto ad uno specifico posto in spiaggia, mentre agli accesi al mare ci saranno dei controlli delle forze dell'ordine. Per trasgressori sono previste delle sanzioni di 400 euro. Oltre ai residenti, sono esclusi del provvedimento gli abitanti di Venezia (centro storico) e delle isole lagunari. A Eraclea Mare la prenotazione della spiaggia è in fase di valutazione ma con molta probabilità verrà attuata.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA