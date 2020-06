Tutte chiuse, almeno per il momento. Dal Vanilla Club al Muretto. L'unico spiraglio è per il King's, visto che i gestori stanno valutando la possibilità di riprendere l'attività. Estate 2020 senza discoteche a Jesolo. Gli unici a riaprire, ma nella formula discobar, solo servizio ristorante e dopocena, sono il Gasoline, la Capannina Beach e lo Hierbas, mentre per luglio potrebbe accogliere i primi ospiti anche il Marina Club. La spiaggia più glamour del Veneto rischia di perdere una parte importante della propria offerta turistica: il mondo della notte mobilita almeno 30mila giovani ogni fine settimana per un fatturato da 50 milioni di euro e più a stagione. Ad esserne convinto è Tito Pinton, storico gestore del Muretto, ma anche del Musica a Riccione e pronto a gestire, da gennaio 2021, un club a New York con Giuseppe Cipriani.

Davvero l'estate 2020 trascorrerà senza Il Muretto?

«Purtroppo sì, manca la necessaria chiarezza per riaprire. Nell'ordinanza della Regione c'è scritto che i balli possono avvenire solo all'esterno: il perimetro del nostro locale è aperto tre lati su quattro e il tetto è composto da un tendone nella parte centrale. Come dobbiamo considerarci? Per noi siamo all'aperto, per qualche rappresentante delle forze dell'ordine al chiuso e di certo non possiamo aspettare di essere sanzionati per ricevere la conferma. È vero che abbiamo un giardino esterno, gli spazi però non ci permettono fare quello che sappiamo fare».

Sarà un'estate quantomeno insolita

«L'ordinanza impone di ballare in pista a due metri di distanza, l'uso delle mascherine e altre limitazioni. La discoteca è aggregazione. Il Muretto non può aprire a tutti i costi e diventare una brutta copia di quello che è sempre stato».

Con i balli all'aperto si possono organizzare almeno le feste sulla spiaggia?

«Bella domanda, ma nessuno ad oggi ci ha dato una risposta. Io posso ipotizzare di sì, magari riducendo il numero dei partecipanti e mantenendo la regola del distanziamento. Nessuno però ci ha detto nulla, anche se i nostri eventi sulla spiaggia sono una risorsa per tutta la città».

Nessuna chiamata dal Comune?

«Nessuna, eppure l'assessore al Commercio si è attivato per aumentare i plateatici di bar e ristoranti. Per noi le discoteche niente. Creiamo presenze, occupazione e indotto, ciò nonostante veniamo considerati solo un problema».

Crede ancora in Jesolo?

«Certo, altrimenti non mi arrabbierei, devo molto a questo città e voglio continuare a lavorarci, però di devono essere le condizioni».

Quest'anno aprirà il Musica a Riccione

«Stiamo investendo 3 milioni di euro, l'amministrazione comunale di Riccione ci ha convocato anche nei giorni scorsi per spronarci ad aprire».

In Veneto ora è arrivata l'ordinanza di Zaia

«In Emilia Romagna è arrivata in anticipo. Per riaprire serve programmazione, tempo e chiarezza. Condizioni che oggi mancano».

