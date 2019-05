«Jesolo è una pozzanghera» Bufera sul campano De Luca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOJESOLO La spiaggia di Jesolo definita come una pozzanghera. Le parole sono quelle di Vincenzo De Luca, governatore della Campania che di fronte alla classifica elaborata dall'Istat, sulle presenze turistiche delle varie città italiane, è letteralmente sbottato. Prima contro Milano, seconda nella graduatoria dominata da Roma. E poi contro Cavallino-Treporti e Jesolo, che si sono piazzati al sesto e all'ottavo posto. Al settimo, guarda caso, un'altra città balneare veneta, San Michele-Bibione, ma in questo caso mai nominata. Più in...