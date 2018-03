Jesolo, Daspo dalla spiaggia per abusivi e spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOJESOLO Spiaggia vietata a chi ha precedenti per spaccio. Ma anche per chi è già stato sanzionato e denunciato per commercio e massaggi abusivi sotto l'ombrellone. Ma non solo, perché per le stesse persone saranno interdette anche le piazze delle città. È l'effetto del Daspo urbano, un provvedimento contenuto nel decreto Minniti che il Comune di Jesolo punta ad attuare già per l'estate. Per questo da mesi è al vaglio la necessaria modifica del regolamento di polizia urbana, che finalmente verrà discussa nel consiglio comunale di...