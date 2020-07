LA VIOLENZA

JESOLO (VENEZIA) I carabinieri hanno chiuso il bar Comida, teatro del violento pestaggio ai danni di uno straniero il 2 luglio a Jesolo. Il provvedimento, disposto come avviene in questi casi direttamente dal questore di Venezia Maurizio Masciopinto, è stato notificato ieri pomeriggio al titolare e prevede una sospensione della licenza per un totale di sette giorni.

Erano le prime ore di giovedì 2 luglio quando all'esterno del Comida una comitiva di una decina di ragazzi stava chiacchierando. Ad interromperli era stato un trentottenne tunisino arrivato del tutto ubriaco all'esterno del locale. Il nordafricano aveva iniziato ad avvicinarsi ai ragazzi, li aveva insultati e minacciati con il lancio di una bottiglietta di vetro (i testimoni parlano anche di un taser che non è mai stato trovato). Aveva anche fatto finta di allontanarsi con l'auto, per poi tornare e riprendere ad infastidire i giovani. Secondo alcuni, aveva anche sputato addosso ad una ragazza. Quella era stata la miccia che aveva acceso la violenza di quattro giovani: lo avevano inseguito e riempito di botte. Un'aggressione durata due minuti al massimo, violentissima. Ciò che era accaduto, finisce dentro tra video sequestrati dai carabinieri e che hanno rappresentato il via alle indagini. Grazie a quelle riprese infatti, nel giro di pochissimo, i militari di Jesolo e della Compagnia di San Donà erano riusciti a identificare tre giovani, cugini tra loro. Il quarto si era costituito domenica. Oggi per loro, indagati con l'accusa di lesioni personali gravi, inizieranno gli interrogatori davanti al pm Alessia Tavarnesi. L'imputazione potrebbe cambiare in base alle condizioni mediche del tunisino, che potrebbe essere risvegliato nelle prossime ore. Nel frattempo ieri i parenti del trentottenne nordafricano, ancora in Terapia intensiva a Mestre, hanno nominato come legale l'avvocato Giorgio Pietramala. Questo mentre il Comune di Jesolo aveva chiesto anche la chiusura di un bar pizzicato a servire alcol ai minorenni. «Ci sono i presupposti per la chiusura - spiega il questore Maurizio Masciopinto -. Chi è preposto come titolare di licenza e di pubblico esercizio deve mantenere comportamenti consoni della legge ed è tenuto a chiamare le forze di polizia quando sta accadendo qualcosa. È solo un aspetto, ma si inserisce in una valutazione complessiva che deve fare l'autorità giudiziaria e che è stata fatta».

