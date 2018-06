Izzo porta i pm sul luogo del massacro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOBELLUNO «Sono pronto ad accompagnarvi sul luogo dove abbiamo stuprato e ucciso Rossella Corazzin». Angelo Izzo, il pluriomicida in carcere a Velletri per scontare più ergastoli, noto alle cronache per il massacro del Circeo, rilancia sul mistero della 17enne di San Vito al Tagliamento (Pn) scomparsa il 21 agosto 1975 da Tai di Cadore, dove era in vacanza. Invita la magistratura di Perugia ad un sopralluogo di verifica delle sue rivelazioni, giunte solo nel 2016 a 41 anni dai fatti.IL LUOGOLa villa è quella sul lago Trasimeno...