Ivrea, non vuole svegliare la sorellina scavalca il cancello: morta impiccata

LA TRAGEDIALORANZÉ (TORINO) È morta mentre cercava di scavalcare il cancello di casa sua. Erika Russo Testagrossa aveva appena 18 anni: stava rientrando da una serata in discoteca, ma si era dimenticata le chiavi e non voleva disturbare la sorella. Così, anziché suonare il campanello, ha deciso di scavalcare di notte il cancello della villetta in cui viveva con la famiglia, a Loranzé, poco distante da Ivrea, in provincia di Torino. Qualcosa però è andato storto. Probabilmente ha perso l'equilibrio ed è rimasta impigliata con il collo...