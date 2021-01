IL CASO

NEW YORK Da vari giorni nessuno vede i figli di Donald Trump, ma questo non vuol dire che le loro aspirazioni politiche siano tramontate con l'insurrezione del sei gennaio. Il figlio maggiore Don Junior intende presentarsi come la continuazione fedele di Donald, e la nuora Lara, moglie del figlio minore Eric, si offre come la Donald in versione femminile nel suo Stato natale della Carolina del nord, forte di aver contribuito ad assicurarvi la vittoria del suocero lo scorso 3 novembre.

LA CANDIDATURA

La situazione di Ivanka è però diversa. La figlia preferita di Donald ha sempre cercato di convincere l'opinione pubblica di essere la più moderata e ragionevole. Con la mira di candidarsi al seggio senatoriale della Florida nel 2022, contro Marco Rubio, Ivanka cerca adesso di rafforzare quell'immagine, e avrebbe addirittura litigato col padre perché ha deciso di presenziare alla cerimonia di insediamento di Joe Biden il 20 gennaio. Trump, che dal canto suo ha annunciato la sua assenza, ha reagito male al desiderio della figlia di stendere un ramoscello d'ulivo alla nuova Amministrazione: «È un'offesa per me, e ti costerà migliaia di voti, sarebbe la peggiore decisione che puoi fare» le avrebbe risposto il padre secondo fonti riportate dalla stampa Usa. La 39enne Ivanka non avrebbe comunque cambiato idea, e sarebbe pronta a rappresentare l'Amministrazione Trump, al fianco del vicepresidente Mike Pence, nella sua veste di consigliera del presidente. È probabile che quel giorno invece Trump sia occupato a lanciare la sua campagna per la rielezione nel 2024, sempre che l'impeachment non abbia successo e non si trovi tagliato fuori da ulteriori cariche politiche. Certo il suo viaggio ieri in Texas, ai piedi di quella parte del muro con il Messico che è riuscito a costruire o a riparare, sembra ideato proprio per tentare di riportare alla mente dei seguaci in questo tramonto di presidenza quelle che lui considera successi e promesse mantenute. Nel partire, Trump ha avuto modo di parlare ai media, per sfogarsi contro il fatto di essere stato tagliato fuori dai social media, passo che ha definito «un errore terribile», e per lamentarsi del nuovo tentativo di impeachment come «la continuazione della peggior caccia alle streghe della storia politica». Trump ha anche assicurato di non volere violenze, ma ha rifiutato di assumersi qualsiasi responsabilità per l'insurrezione del sei gennaio, e anzi ha sostenuto che il discorso che aveva pronunciato e che aveva sollecitato i manifestanti a marciare sul Campidoglio era stato «del tutto appropriato». L'Fbi sembra che la pensi diversamente, mentre studia l'effetto che proprio quel discorso ha avuto sulla radicalizzazione violenta dell'universo pro-Trump e sulla possibilità che nella settimana fra oggi e il 21 gennaio si manifestino altri attacchi. L'Fbi ha parlato della possibilità che scoppi una vera e propria «guerra» nella capitale, oltre che intorno alle sedi dei governi dei 50 Stati. Nonostante i vari gruppi stiano comunicando fra di loro con trasmissioni criptate, gli esperti spiegano che si è creata un'alleanza fra movimenti che finora agivano separatamente, dai neonazi alle milizie, dagli estremisti Maga ai suprematisti bianchi, da fanatici evangelici agli antigovernativi del movimento Boogaloo.

LE AUTORITÀ

Secondo le autorità, per questi gruppi la presa del Campidoglio è stato un successo, e può essere ripetuto nei Campidogli dei vari Stati e forse addirittura di nuovo a Washington stessa. Per loro è giunto il momento di una nuova guerra civile per «riprendersi il Paese». Il capo della polizia di Washington ha comunicato a tutti i membri del Congresso che si aspettano tre momenti di pericolo in questi giorni, e il primo si avrebbe il 17, con una sfilata di protesta, armata, sulla capitale allo scopo di intimidire l'opinione pubblica. Ci sarà poi una manifestazione, anche questa armata, in onore di Ashli Babbitt, la donna uccisa dalla polizia mentre tentava di introdursi nello studio di Nancy Pelosi e una terza adunata che ha come progetto di accerchiare il Campidoglio e sparare contro i politici democratici e alcuni repubblicani. Le autorità si stanno preparando, con oltre 10 mila membri della Guardia Nazionale attesi per il 16 e altri 5 mila per il 20, giorno dell'insediamento, mentre le barriere di ferro spinato e chiusure di strade e monumenti stanno già comparendo sia a Washington che nelle principali capitali degli Stati, come Olympia nello Stato di Washington, Albany a New York e Trenton nel New Jersey.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

