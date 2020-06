I consumi dopo il lockdown non stanno ripartendo come il governo si aspettava. Per questo il governo ha deciso di prendere in considerazione un taglio delle aliquote Iva come ha fatto la Germania, dove dal prossimo primo luglio ci sarà una riduzione di due punti del prelievo. Palazzo Chigi e Tesoro stanno lavorando alle simulazioni e in settimana potrebbe essere presa una decisione. Ci sono due ipotesi sul tappeto, che corrispondono anche a diverse visioni all'interno della maggioranza. La prima ipotesi è di replicare il modello tedesco: un taglio di 6 mesi di due punti dell'aliquota al 22% e di quella al 10%. Costerebbe molto, 6 miliardi di euro, ma avrebbe il vantaggio di partire immediatamente. I soldi verrebbero trovati grazie al nuovo scostamento di bilancio che il governo si appresta a chiedere. Questa ipotesi non convince tutti. Il vice ministro dell'Economia, la grillina Laura Castelli, nei giorni scorsi aveva proposto un taglio selettivo delle aliquote. Un calo più marcato del prelievo, ma applicato solo ai settori che hanno subito maggiormente l'impatto della crisi: turismo, alberghi, ristoranti, auto, abbigliamento, artigianato. L'abbassamento delle aliquote, che potrebbe essere anche un dimezzamento, sarebbe riconosciuto in questo caso per due anni. Ma la misura non potrebbe essere introdotta immediatamente, ma verrebbe rimandata alla legge di Bilancio.

