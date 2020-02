LA SEDE

ROMA Come nelle migliori famiglie, ognuna è infelice a modo suo e nel Pd tra i vari traslochi e scissioni non c'è solo la conta dei libri, i poster e le reliquie divise tra gli eredi del partitone rosso. Ci sono pure i buffi. Settemila euro tondi che il Pd non ha pagato per l'affitto della storica sezione in via dei Cappellari 69 a Roma che fu prima del Pci, poi Ds, Pds e Pd e ora è la nuova sede di Italia Viva. Ieri c'è stata l'inaugurazione, affollata di militanti: in questo circolo che aveva 320 iscritti al Pd, 250 (l'80%) sono passati a IV.

La sede di proprietà di un ente secolare spagnolo (l'affitto si aggira sugli 800 euro mensili), è piccola ma già agguerrita con due librerie «e diversi volumi provenienti da via dei Giubbonari», l'immagine della farfalla gialla di Liliana Segre evocata nel suo discorso all'Europarlamento, e tanti loghi della Leopolda e di IV. In fondo, a destra, due grandi primi piani in bianco e nero di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. A sinistra, che guarda i padri nobili scelti per IV, il ritratto in bianco e nero di Matteo Renzi. Il resto sono poche sedie, una scrivania e lampade Ikea. A tagliare il nastro c'erano il ministro Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, oltre a Roberto Giachetti e Michele Anzaldi. «Questa è la prima delle 100 sedi che apriremo in città», dice Luciano Nobili. A Roma hanno già aderito 2 consiglieri regionali, 2 assessori e 5 consiglieri municipali (altri 6 sono in arrivo). «In autunno cominceremo a ragionare su Roma: siamo per una coalizione larga ma senza includere il M5s e l'esperienza disastrosa di Virginia Raggi».

