Ius soli, svolta di Trump: «Stop alla cittadinanza come diritto di nascita» `

IL CASONEW YORK Trump torna all'attacco e ribadisce di voler «studiare seriamente» il concetto che un bambino nato negli Stati Uniti abbia automaticamente la cittadinanza Usa: «Passi il confine, ti nasce un bambino, congratulazioni, il bambino ora è cittadino americano - si è sfogato il presidente ieri pomeriggio - Francamente è ridicolo». La birthright citizenship, la cittadinanza per diritto di nascita, come si chiama negli Usa lo Ius soli, è un punto dolente per Trump, che sarebbe felice di poterla vietare con un decreto...