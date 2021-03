LA STRATEGIA

La svolta a sinistra nel nome di Papa Francesco che Enrico Letta cita due volte insieme a don Primo Mazzolari e la sua «chiesa dei poveri. Guidare un partito «chiamandosi Enrico» riporta alla mitezza e a quel rispetto degli altri che ebbe Berlinguer e che manca ora nel Pd. Ma l'identità del partito Letta la traccia facendo sua l'agenda dell'attuale governo declinando però anche il dopo-Draghi. Lavoro e un nuovo modello di sviluppo più attento all'ambiente. E poi ancora i giovani con il voto ai 16enni, la cultura, le alleanze, le riforme istituzionali e la struttura di partito inteso come «agorà».

Economia. «La prima sfida» per il nuovo segretario sono - dopo i vaccini - i fondi del Next generation Eu. «Se vinciamo e usiamo bene i fondi, nessun olandese potrà dirci non ve li diamo più». Una sfida che Letta intreccia con la revisione del patto di stabilità e il lavoro del commissario Ue Paolo Gentiloni. Netta apertura alle parti sociali e riproposizione dell'idea prodiana della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Europa. «E' la nostra casa e l'Europa del 2020 è quella che ci piace» con al centro «la solidarietà il lavoro ed il pilastro sociale». Cita Jacques Delors e Romano Prodi, punti di riferimento del Letta-segretario che si compiace per la conversione europeista del M5S, che dà per avvenuta, e plaude anche alla Lega che però «deve ancora spiegare» perchè appoggia il governo europeista di Mario Draghi.

Governo. «Noi siamo il motore del governo». Letta si riconosce pienamente nell'esecutivo che intende appoggiare senza i se e i ma dei nostalgici dell'esecutivo precedente. L'europeismo democratico e riformista di Draghi coincide per Letta con quello del Pd. La notizia «bellissima» dell'incarico a Draghi seppellisce anche chi rimugina sul mancato Conte-ter.

Ius soli. Argomento tirato fuori per marcare il territorio che l'attuale vasta maggioranza di governo tende a confondere. Non una parola però su Mes, Alitalia o Ilva.

M5S. «Il centrosinistra andrà all'incontro con i 5 Stelle che saranno guidati da Conte». La prospettiva di un rapporto organico (per qualcuno al limite della sudditanza), con il M5S si ridimensiona a qualcosa ancora tutta da studiare da parte di quel «centrosinistra» dove il M5S ancora non c'è.

Alleanze. L'Ulivo rimane l'orizzonte, a tratti un po' nostalgico, che Letta individua. Una coalizione tutta da costruire ma che individua, come da tempo accade nel centrodestra, il premier nel leader del partito che prende più voti. Torna a coincidere la figura del segretario con quella del candidato-premier.

Renzi. Infilato in mezzo ad una serie di leader con i quali intende dialogare perché «io parlo con tutti». Quindi con «Speranza, con Bonino, con Calenda, con Renzi, con Bonelli, Fratoianni». Un cambio di passo che archivia vecchie ruggini e, salvo sorprese, lascia soli i 5S a recriminare sulla fine del governo precedente.

Centrodestra. «Noi dobbiamo essere alternativi a Salvini e Meloni». Sorvolando su FI, Letta lascia aperta una porta non da poco al partito di Berlusconi. Soprattutto ora che si dovrà riaprire il cantiere delle riforme istituzionali e della legge elettorale. Letta plaude all'appoggio del Carroccio a Draghi e legittima il centrodestra a trazione Salvini a guidare il Paese quando descrive un'Italia bipolare e pensa di sottrarre così il Pd dalla condanna del governo.

Riforme. Sfiducia costruttiva, vincolo di mandato da studiare nelle sue distorsioni, e «non più Porcellum o Rosatellum». Musica per le orecchie del professor Ceccanti anche se archiviare l'accordo sul proporzionale non sarà facile.

Linguaggio. «La verità è sovversiva», diceva Andreatta. E' il modo che Letta usa per stanare il correntismo interno. «Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti», slogan acchiappa giovani sempre più distanti dai partiti, ai quali Letta propone il voto a 16 anni.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA