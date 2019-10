Ius culturae al via ma è subito scontro M5S: votiamo su Rousseau. FI si spacca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAROMA In teoria, doveva essere poco più che un passaggio formale: l'abbinamento di tutti i ddl presentati in materia. In pratica, trattandosi della ripresa dell'iter dello Ius culturae, tanto è bastato a scatenare le proteste dell'opposizione. Con Giorgia Meloni che intima l'altolà a una legge «che va contro la volontà popolare», e Forza Italia che intralcia la proposta presentata da una sua stessa parlamentare, Renata Polverini, che alla fine ha per questo deciso di autosospendersi (anche se voci di Transatlantico la danno in...