MILANO «La situazione è critica, difficile, siamo tornati in primavera. In questi giorni viaggiano 1.000 passeggeri, rispetto a una media ante pandemia di 60 mila con un calo della domanda del 95%. Pensiamo che il traffico si ridurrà ancora già da oggi per effetto del passaggio di altre cinque regioni nella fascia arancione. Serve un supporto da parte del governo». Italo esce allo scoperto difronte all'avvitarsi dell'emergenza sanitaria con i divieti previsti dalle misure che impediscono gli spostamenti, specie tra regioni arancione e rosse. Da ieri i servizi sono calati da 116 a 8.«È necessario un sostegno da parte del governo», spiega Gianbattista La Rocca, da due anni al timone della società privata di Alta velocità. «Dovrà supportare il sistema treni veloci per accompagnarlo fino a quando ci sarà una ripresa della domanda sostenibile, che è prevedibile avvenga non prima dell'estate 2021».

Cosa serve al fine di continuare a garantire la giusta concorrenza anche dopo la fine della pandemia? «Un'estensione del fondo che copra i danni della seconda ondata almeno fino a giugno 2021 e l'estensione dello sconto del pedaggio dell'80% sempre fino a metà 2021 per stimolare la crescita dell'offerta una volta che le imprese ferroviarie a mercato potranno ripartire».

