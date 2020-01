Italiano ucciso a bastonate in Romania, la moglie ha pagato i killer

Un raid di morte, violento. Preso a calci e pugni, finito a bastonate. Così è stato ucciso in Romania, il 30 dicembre scorso, Mario Monaco un cittadino italiano di 63 anni. Un omicidio messo in atto materialmente da due ragazzi di 22 anni ma a cui ha partecipato anche la moglie della vittima, una donna romena di 32 anni, mandante dell'assassinio. L'uomo, un romano che da anni vive in Romania e in particolare a Buciumeni, un paese di cinquemila anime nel sud della paese, sarebbe stato aggredito in modo violento prima con una serie di colpi in faccia che lo hanno stordito e poi con violente bastonate. Una azione che non ha lasciato scampo a Monaco morto a causa delle ferite riportate. La donna, secondo quanto riferiscono media locali, avrebbe in un primo momento inscenato un incidente domestico ma una serie di ferite individuate sul corpo del marito hanno insospettito gli inquirenti che sono arrivati ad individuare gli autori materiali dell'aggressione. «Non lo volevamo uccidere, eravamo ubriachi», hanno raccontato alla polizia romena. In base a quanto accertato, l'aggressione mortale sarebbe avvenuta su richiesta della moglie che era legata a Monaco da 12 anni, da quando ne aveva 19. I due si erano conosciuti in Italia. Secondo i primi risultati delle indagini la donna aveva una relazione con uno dei due ventenni coinvolti. Gli elementi fino ad ora raccolti dalle autorità locali, che hanno proceduto all'arresto dei tre per l'accusa di omicidio volontario, hanno portato ad una verità agghiacciante: la donna avrebbe corrisposto del denaro ai due ventenni per uccidere il marito. Una azione compiuta, quindi, su commissione in cambio, secondo i primi risultati dell'inchiesta, di appena 500 euro.

