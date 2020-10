IL CASO

BERLINO Un italiano di 52 anni è stato arrestato in Francia dietro mandato internazionale attivato dalla Germania per gravi reati di pedofilia: sul suo conto violenze, stupri e abusi seriali su minori in 160 casi. I crimini sono stati perpetrati per anni in Germania fra il 2000 e il 2014. Fra le tante vittime anche sua figlia, di cui l'uomo avrebbe abusato per 12 anni di seguito, a partire dal novembre del 2000. Le altre vittime sarebbero state le figlie minorenni delle sue compagne di turno. L'uomo, indicato come Cosimo Chionna, è stato arrestato una settimana fa, già il 16 ottobre, come reso noto dalla polizia francese.

LA CATTURA

La cattura è avvenuta vicino Strasburgo, a Rumersheim-Le-Haut, in Alsazia, nell'est della Francia, a nord est della località tedesca di Müllhausen, non lontano dal confine fra Francia e Germania lungo il Land meridionale tedesco del Baden-Württemberg. Ancora in Germania le autorità non si sono pronunciate ma è probabile che catturerà l'attenzione dell'opinione pubblica. In Germania l'uomo era ricercato da tempo e alla cattura si è arrivati dopo un minuzioso lavoro di indagine e di cooperazione con le autorità francesi. In Francia Chionna invece non risultava alla giustizia ed era totalmente sconosciuto. Secondo le autorità tedesche, sul conto del sospetto pedofilo, che risiedeva in Germania, pendono 122 indagini giudiziarie per reati su minori. Per questa ragione, per sfuggire alla giustizia tedesca, l'uomo aveva lasciato la Germania e si era rifugiato nella vicina Alsazia, dove poi venerdì della settimana scorsa sono scattate per lui le manette.

L'arresto è avvenuto su segnalazione degli inquirenti tedeschi. Fino a quando sarà trasferito in Germania Chionna resterà nel carcere di Colmar, dove è stato detenuto subito dopo il fermo. Secondo le informazioni riferite dalla polizia francese, oltre a violentare per anni la sua propria figlia, Chionna ha parallelamente abusato fra il 2000 e il 2004 delle figlie delle sue partner. Il numero delle piccole vittime non è stato indicato. «Agiva su diversi fronti familiari», ha dichiarato un portavoce della polizia francese. Alla cattura dell'uomo si è arrivati grazie alla cooperazione fra le polizie di Francia e Germania. Il 7 ottobre scorso, la polizia francese fu avvisata dai colleghi tedeschi della presenza di Chionna in territorio francese. Poco dopo, il 10 ottobre, arrivavano poi indicazioni precise sul luogo dove si era rifugiato il ricercato. A quel punto l'operazione è stata affidata direttamente alla polizia giudiziaria di Strasburgo che ha proceduto al blitz.

LA CATTURA

La cattura è scattata il 16 ottobre quando un'unità della Brigade de Recherche et d'Intervention, la Brigata di Pronto Intervento di Strasburgo, ha rintracciato l'uomo e lo ha arrestato nell'abitazione di una delle sue compagne dove si era rifugiato. In Francia l'uomo non risultava avere precedenti alle forze dell'ordine ed è stato messo agli arresti cautelari nel carcere di Colmar su mandato internazionale spiccato dalla Germania. E in detenzione a Colmar sarà trattenuto fino al momento della consegna alle autorità tedesche. Da parte ufficiale tedesca, la notizia dell'arresto non ha trovato fino a ieri sera conferma. Si ignora quindi al momento quando potrà avvenire la consegna del detenuto alle autorità tedesche. Data l'eccezionalità del caso, si presume però che il trasferimento avverrà nei prossimi giorni. In Germania, dove i casi di abusi sui minori sono sempre più frequenti, la legge punisce con pene severe i reati di pedofilia e pedopornografia e recentemente è stato anche raggiunto un accordo per un inasprimento delle pene nella legislazione.

Flaminia Bussotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA