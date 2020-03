L'ALLARME

ROMA Il comandante eroe, the brave captain della Diamond Princess, diventa Commendatore al Merito della Repubblica. Ma intanto il nostro Paese continua a fare paura. E i turisti italiani finiscono di nuovo nel mirino all'estero per la fobia Coronavirus. Ieri tre navi da crociera sono state bloccate: Costa Fortuna in Thailandia e Costa Mediterranea in Madagascar, Msc Opera a Malta.

DALL'ASIA AL MEDITERRANEO

Alla Costa Fortuna dopo l'arrivo a Phuket, in Thailandia, è stato vietato l'attracco nonostante i 173 passeggeri a bordo fossero tutti in buona salute. Ma osservati speciali erano 64 viaggiatori che hanno trascorso le ultime due settimane in Italia. La Costa Fortuna, dopo il divieto di sbarco, si è quindi diretta verso la Malesia. In una nota Costa Crociere si dice rammaricata dall'improvviso cambiamento di itinerario e conferma che la sicurezza dei propri ospiti e membri dell'equipaggio è una assoluta priorità. Il governo di Malta intanto ha negato l'attracco a una nave di Msc Opera con a bordo 2.000 passeggeri per la protesta dei medici maltesi che avevano espresso preoccupazione per l'eventuale sbarco. Sempre ieri anche a un'altra nave della Costa Crociere, la Meditterranea, è stato impedito dal Madagascar lo scalo previsto a Nosy Be. Il gigante del mare ha quindi fatto rotta verso le Seychelles, mentre il comandante ha fatto sapere che «non ci sono casi sospetti tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio».

Intanto a Napoli è rientrata la paura sulla Majestic della Gnv, 125 persone, ancorata da tre giorni nel porto. Nove marinai a bordo sono entrati in contatto con un collega tunisino risultato positivo. Sottoposti a controlli medici, è stata esclusa la presenza di sintomi da Covid 19. Resteranno per precauzione in isolamento 10 giorni.

L'ONORIFICENZA

Non solo notizie preoccupanti. II Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato infatto Commendatore al Merito della Repubblica italiana Gennaro Arma, in ragione «del suo comportamento esemplare». Arma era il comandante della Diamond Princess, rimasta ormeggiata per quasi un mese nel porto di Yokohama, in Giappone, dopo l'esplosione a bordo di un'epidemia di coronavirus. La sua foto mentre lasciava la nave per ultimo, da solo, in divisa, con trolley e mascherina, ha fatto il giro del mondo. È stato definito «un eroe», il «simbolo di un'Italia che non molla mai». Ribattezzato «the brave captain» da uno dei passeggeri, ha riscattato gli errori di Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia naufragata all'Isola del Giglio, condannato a 16 anni per omicidio colposo plurimo. Schettino aveva dato l'allarme in ritardo ed era sceso prima che tutti i passeggeri fossero in salvo. Arma, invece, è rimasto al suo posto fino alla fine gestendo al meglio una situazione drammatica: 3.700 passeggeri di 56 nazioni confinati nelle cabine e contagiati a centinaia. L'anti Schettino ha mantenuto il sangue freddo e a San Valentino ha anche fatto distribuire cioccolatini a forma di cuore. Arma, 45 anni, nato a Meta di Sorrento, è ancora in quarantena in Giappone. «Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella - ha detto la moglie Mariana - più tardi sentirò via Skype Gennaro, come ogni sera, e ne gioiremo insieme».

Michela Allegri

