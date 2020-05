IL RACCONTO

ROMA «Una carriolina». Prego, senatore Paolo Romani? «Eh sì, pensavo che Renzi tornasse a casa con una carriola di posti e nomine in cambio della salvezza di Bonafede. Invece...». Invece? «Beh, mi dicono che abbia ottenuto poche cose. Ma, purtroppo, ormai si sa: Matteo ha una nevrosi verso chiunque sieda a Palazzo Chigi al suo posto, d'altronde questo esecutivo lo ha fatto nascere lui».

Prima del voto (scontato) di Italia Viva sul ministro Alfonso Bonafede, Paolo Romani, un passato da stella in Forza Italia e ora grande manovratore della pattuglia dei Responsabili, già sa come andrà a finire. E come lui, qui nel Salone Garibaldi del Senato, un po' tutti. I più tranquilli, ironia della sorte, sono i 5 Stelle che sulla carta rischiano la sfiducia non solo del loro ministro della Giustizia ma anche di colui, sempre Bonafede, che ricopre il ruolo di capodelegazione a Palazzo Chigi. Quanto basterebbe per far saltare il banco.

Emanuele detto Lele Dessì, «senatore der popolo» made in Castelli romani, prende sotto braccio la Taverna, che qui tutti chiamano «donna Paola». Breve pausa con i cronisti: «Grande Renzi, cosa non si fa per due titoli sul giornale, eh».

Si capisce dunque che il voto che salverà il Guardasigilli - che i renziani nei corridoi appellano «dj Fofò», nome d'arte di quando metteva i dischi nelle balere - dalle mozioni di sfiducia della Lega e di +Europa sarà più tardi solo un atto formale.

Al massimo sarà interessante il risultato: la maggioranza respinge la mozione del centrodestra con 160 «no» e quella di Bonino con 158 voti contrari. Soglie non proprio molto sicure.

«Renzi? Otterrà due presidenze di commissioni quando discuteremo dei nuovi assetti», tagliano corto dal Pd. Ora, se non fosse per il termoscanner all'ingresso, per le mascherine estrose (da segnalare: quella tricolore di Isabella Rauti, un'altra molto chic di Daniela Santanché, quella sbarazzina a fiorellini di Federico D'Incà, più la visiera iper-tech di Giulia Bongiorno) si direbbe che è tornato il caro, vecchio teatrino. Con tanto di «vaffa» in aula di Michele Giarrusso a un leghista.

Però non si può dire: c'è il coronavirus, la buvette ha gli ingressi contingentati, i parlamentari pranzano al sacco (cannelloni, spigola, patate, un'arancia, una crostatina al cioccolato: 7 euro) ben distanziati nella Sala del Risorgimento. E se si chiede un commento a Stefano Patuanelli, titolare dello Sviluppo economico, lui apre le braccia: «Ragazzi, sto pensando al decreto da 55 miliardi».

Però attenzione: il dibattito sarebbe - ed è - molto importante. Il centrodestra, su proposta della Lega, anche se Matteo Salvini rimane distante, vuole la sfiducia di Bonafede per le dichiarazioni del pm Nino Di Matteo: «Nel 2018 non mi scelse al Dap perché subì le pressioni dei boss al 41bis». Ma anche per la gestione fallimentare delle carceri italiane in rivolta (con tanto di morti) nella fase 1 dell'emergenza Covid, per non parlare dell'uscita ai domiciliari di tanti detenuti «ritenuti pericolosi».

Anche Emma Bonino, da sponde opposte, ce l'ha con il Guardasigilli: «Lei disse che un sospettato deve dimettersi, oggi il sospettato è lei. Se lo ricorda?».

Sandra Leonardo, senatrice di FI e moglie Mastella, si lamenta con tutti: «Al mio Clemente gli avrebbero fatto vedere i sorci verdi».

IL DIBATTITO

Finalmente si materializza Renzi. E dopo poco, in Aula, anche il premier Conte con tutto o quasi il governo schierato. Dal silente Luigi Di Maio al concentrato Roberto Speranza. L'ex premier di Rignano nel mini-transatlatico del Senato saluta (con bacino sulle guance) le colleghe, poi dice: «Farò questo intervento, poi salirò nel mio studio per chiudere il libro». Si intitola La mossa del cavallo. Che al momento sembra essere rinviata a data da destinarsi. Prima però c'è Bonafede. Pochi fogli letti senza foga. Questi i titoli: «Su Di Matteo ho sgomberato gli pseudo-dubbi». E ancora: «Non ho liberato detenuti pericolosi». E poi: «Sugli effetti della prescrizione ci sarà una commissione, arriveremo a una sintesi». D'altronde, sottolinea, «ho giurato sulla Costituzione». Quando tocca a Renzi, ma non c'è molto pathos al massimo curiosità, il leader di Iv ammette che «avrebbe votato entrambe le mozioni». Perché, scandisce, «se fossimo giustizialisti come il ministro, Bonafede dovrebbe andare a casa. Ma «la politica non è vendetta, va rifiutata la cultura del sospetto». La pratica è pressoché chiusa. Ma in Aula c'è Conte. E dunque il vero bersaglio: «Non ci interessano i sottosegretari, ma i cantieri», dice «Matteo» in cravatta rossa per sgomberare il campo dal chiacchiericcio.

In questo moto basculante, Renzi centra il succo della faccenda: «Se il presidente del Consiglio decide di porre tutto il peso della sua autorevolezza politica con il ministro della Giustizia lo fa per un fatto politico, noi siamo conseguenti». In un attimo Iv rientra dentro la maggioranza. Anche se a fine votazione farà pesare di essere indispensabile: «Questo esecutivo sta in piedi grazie a noi».

Tuttavia va bene così perché «Conte ha dato segnali importanti, sull'Irap, con la battaglia al fianco di Bellanova, con la accelerazione sulle riaperture, e tuttavia ancora molto è da fare». Proprio la ministra dell'Agricoltura si lamenta a fine voto: «Ma così non si può andare avanti». E anche dal Pd, seppur Nicola Zingaretti si dica «entusiasta» per la tenuta del partito, c'è chi fa notare che «prima o poi servirà un rimpasto e che sulla giustizia proprio non ci siamo», come spiega il capogruppo dem Andrea Marcucci. Critica condivisa anche da Matteo Orfini: «La gestione della giustizia è pessima». Compare con un post, addirittura, Beppe Grillo che cita una poesia di Trilussa su un «cane lupo che tutta la notte stava a fà bubbù anche alle ombre pè nun perde er posto».

Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

