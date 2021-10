Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ha girato per la campagna elettorale, ma soprattutto per presentare il suo libro. Amministrative in surplace per Matteo Renzi che ha posizionato il suo partito, Italia Viva, in alleanza con il Pd, a Milano, Bologna e Napoli, ma anche contro, a Roma. L'ex premier ha dimostrato in passato di aver un fiuto politico particolarmente sviluppato e attende il risultato di domani sera per capire dove orientarsi per contare di più nella prossima...