LO SCENARIO

ROMA Un magma. Impazzito. E poi una ridda di voci incontrollate. Tra i responsabili che come Gabriele D'Annunzio (ma la storia si ripete sempre sotto forma di farsa, si sa) sono pronti «ad andare verso la vita», passando con la maggioranza del premier Giuseppe Conte, e chi invece dalle sponde giallorosse inizia a guardare ai nuovi lidi del centrodestra. E' il caso dei silenziosi, ma tormentati, parlamentari ex M5S che sotto Natale sono usciti seguendo le orme di Lorenzo Fioramonti. E che ora fanno parte del gruppo Misto, una casa ospitale che conta alla Camera 38 deputati. In queste ore almeno in cinque stanno mordendo il freno: la creatura dell'ex ministro dell'Istruzione, Eco, non decolla. Inoltre la sua presenza sabato scorso all'assemblea nazionale di Sinistra italiana, Un cuore rosso e verde, non è piaciuta molto a diversi ex pentastellati: «Dobbiamo davvero finire con Vendola?».

Sta di fatto che, seppur informalmente, almeno in cinque hanno iniziato a intavolare trattative con Fratelli d'Italia e Lega. L'appiattimento a sinistra non piace, dunque. E i malpancisti danno tempo a Fioramonti fino al 10 marzo quando ci dovrebbe essere un'iniziativa con parlamentari e amministratori civici: se l'esperimento non funzionerà, il benservito è pronto. In questo cha cha cha dell'onorevole tutto si mischia. E così da Leu verso Italia viva arriva Michela Rostan alla Camera, mentre al Senato, fronte Pd, ecco il neo-renziano Tommaso Cerno: «La mia appartenenza al Pd è prescritta», dice l'ex direttore dell'Espresso. E il Nazareno gli risponde con un consigliere comunale di Roma, Giovanni Zannola: «ha fatto la battaglia No Tav in dissenso dal gruppo Pd al Senato la scorsa estate, passa a Italia Viva che presenta tra due giorni con Renzi un piano shock sulle infrastrutture. Siamo alle comiche». E, in generale, situazione almeno grottesca lo è.

GLI SGUARDI

Basta che tre senatori (Mallegni, Dal Mas e Masini) in area di responsabili parlottino tra di loro nella sala lettura di Palazzo Madama che subito scatta l'allarme. Soprattutto tra i grillini. «Io non mi fido - confessa Gianluca Perilli, capogruppo del M5S - e sono contrario all'ingresso organico di pezzi di Forza Italia nella maggioranza, troppo rischioso, il quadro potrebbe destabilizzarsi. Discorso diverso se alcuni senatori decidessero di votare con noi: questo non si può impedire». E allora tutti si chiedono, ma il gruppo di Iv riuscirà, se strappa con Conte, a rimanere unito? «Secondo me qualcuno gli rimarrà impigliato dentro», ride ancora Perilli. Nemmeno a farlo di proposito passa Silvia Vono, senatrice renziana proveniente dal M5S: «Sono giorni che smentisco notizie sul mio conto: basta, siamo uniti intorno a Matteo». Poi c'è l'altro di Matteo, ovvero Salvini. Che i suoi raccontano molto attivo, dietro le quinte nei colloqui con i pentastellati pentiti. «In quattro passeranno con noi», dicono. Volano nomi e liste. Anche sparate. «Con Tiziana Drago è fatta», fanno sapere ancora dal Carroccio.

Sarà così? Il sogno proibito di un governo elettorale che ribalti tutto c'è. E quindi i nuovi acquisti potrebbero essere lanciati al momento giusto. Ammesso che arrivi. Perché si va un po' a destra e un po' a sinistra in questa ammuina del trasformismo. I grillini - alle prese con mille dilemmi interni sul futuro - intanto oscillano di qua e di là litigano su tutto. Alleanze alle regionali. Sul tavolo ci sono i casi della Liguria (sì al Pd) e della Campania, con il ministro Costa in campo, ma con il governatore uscente De Luca che non si sposta. Fuori dal Senato dopo pranzo spunta Clemente Mastella: «Sono qui salvare la legislatura», scherza l'ex Guardasigilli, marito della senatrice azzurra Sandra Leonardo anti-salvinista convinta. E le strategie si fanno a cena, nei ristoranti del centro della Capitale dove si consumano patti e cordate, insieme ai rigatoni alla pajata. Un movimento così frenetico ma vorticoso e circolare che alla fine sembra non si muova nulla. O forse tutto.

