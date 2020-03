IL QUADRO

VENEZIA Nel primo giorno di applicazione del decreto per limitare la diffusione del coronavirus, con tanto di obbligo di rispettare la distanza di sicurezza in tutti i luoghi pubblici, gli esperti avvertono: siamo solo all'inizio, la crescita dei contagi sarà esponenziale, lo scenario che si prospetta per l'Italia è simile a quello della Corea del Sud. Significa, come dice Enzo Marinari della Sapienza di Roma, che «non è il momento di abbassare la guardia né di sospendere le misure di mitigazione. Anzi conviene espanderne alcune ove possibile, ad esempio il telelavoro». Significa, ancora, che le lamentele sono comprensibili e forti dovranno essere le misure per aiutare l'economia, ma al momento la necessità è di contenere l'espansione del virus. I numeri, del resto, indicano che la crescita c'è, anche se in proporzione più nel resto d'Italia che nel Veneto.

I DATI

Il bollettino fornito ieri sera dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli dà 1.835 ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a domenica. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (+66) e i 52 morti (+18). Le nuove persone contagiate dal coronavirus asintomatiche o con sintomi lievi in isolamento domiciliare rappresentano il 50%; il 40% invece è ricoverato con sintomi; il 10% è in terapia intensiva. Un trend di crescita meno spiccato in Veneto dove i casi confermati sono 291 (+26 su domenica) con 71 ricoveri di cui 17 in rianimazione (+3). Delle tre regioni oggetto delle prescrizioni anti-contagio, il Veneto resta al terzo posto per numero di casi dopo Lombardia (1077) ed Emilia Romagna (335).

LO SCENARIO

Il timore è che a questa seconda settimana di restrizioni, con la chiusura di scuole (lezioni on-line permettendo) cinema e teatri, ne possa seguire una terza. Ieri, primo giorno di applicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri, si è alzata la voce del mondo del lavoro. «Se si ferma l'economia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si ferma l'intero Paese», ha ammonito l'assessore veneto Roberto Marcato incontrando le categorie produttive. La volontà dei tre governatori Luca Zaia, Attilio Fontana, Stefano Bonaccini è di agire assieme, attivando una task force interregionale che chieda al Governo misure urgenti a partire dall'alleggerimento fiscale. «Ho sentito Bonaccini e Fontana - ha detto Zaia - stiamo preparando un documento come governatori delle tre regioni maggiormente colpite di richiesta di una serie di misure che suggeriremo per le microimprese e per le imprese in generale. Visto che il momento è tragico bisogna ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga, perché non si può mettere la gente in ferie perché non c'è lavoro».

E poi c'è il timore che le misure entrate in vigore ieri e che, da decreto, dovrebbero durare fino alla mezzanotte di domenica 8 marzo, possano venire prorogate. «Questa settimana la considero cruciale dal punto di vista sanitario - ha detto Zaia - Non posso non ricordare che nella sola giornata di domenica abbiamo avuto 42 positivi. Se l'evoluzione sarà sostenibile si può parlare di un contenimento del contagio, e quindi di misure che funzionano. Se ci sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo, e quindi speriamo che inizi velocemente la discesa, e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario». Non sapendo come andrà a finire, un'ala dell'ospedale di Schiavonia - l'unico completamente sanificato dopo i primi due casi di contagio, di cui uno mortale - è stata attrezzata a ospitare un apposito reparto di terapia intensiva: se gli altri ospedali dovessero scoppiare, si utilizzeranno i posti letto del nosocomio padovano.

MISURE E DUBBI

Intanto si moltiplicano le richieste di chiarimenti del decreto, tanto che al premier Conte è stata sollecitata una circolare esplicativa. I gestori delle piscine, ad esempio, vogliono sapere come si rispetta in vasca il criterio del droplet, la distanza di sicurezza di un metro, ma intanto l'Ufficio per lo Sport di Palazzo Chigi ha spiegato che la chiusura delle palestre è limitata alla sola Lombardia più Piacenza. I vescovi del Triveneto hanno confermato la sospensione delle messe; possibili matrimoni e battesimi ma solo con testimoni e padrini, mentre per i funerali ci sarà appena una benedizione. E a saltare è anche il consiglio regionale del Veneto: la seduta prevista per oggi è stata rinviata perché non si è riusciti a predisporre la sala rispettando il criterio del droplet: i consiglieri dovranno occupare uno scranno e sì e due no, e dunque alcune postazioni dovranno essere allestite in una stanza attigua. Par di capire che, isolati e lontani dalle telecamere, i nuovi posti saranno i più gettonati.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

